Ccni Fmof 2026/2027, firmata ipotesi di accordo: ecco quando saranno resi noti gli importi alle scuole

Si è conclusa oggi, 22 settembre, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), la trattativa avviata la scorsa settimana con la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNI per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) per l’anno scolastico 2026/2027. Lo annuncia Flc Cgil.
Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 847.360.000 euro, confermando il quadro finanziario dello scorso anno e garantendo la continuità delle misure già introdotte tra cui: l’indennità per le piccole isole estesa anche al personale ATA; la valorizzazione della continuità didattica nelle aree disagiate; l’indennità per gli assistenti tecnici del primo ciclo impegnati su più istituzioni scolastiche; l’adeguamento della parte variabile dell’indennità di parte fissa per i sostituti dei DSGA, in relazione agli adeguamenti previsti dal CCNL 2025-2027.
Tra le novità più significative rispetto allo scorso anno vi è lo stralcio della previsione relativa all’assorbimento tra le posizioni economiche e gli incarichi specifici attribuiti ai collaboratori scolastici. Viene quindi riconosciuta la piena compatibilità tra il beneficio della posizione economica e il conferimento degli incarichi specifici, con particolare riferimento alle attività di assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia e agli alunni con disabilità.
Nell’ipotesi di accordo è stato inoltre richiamato espressamente l’art. 88, comma 2, del CCNL 2006/2009, sottolineando che, nella ripartizione delle risorse in sede di contrattazione integrativa d’istituto, va considerata anche l’esigenza di riconoscere un compenso ai docenti per la flessibilità organizzativa e didattica.
Con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, l’Amministrazione provvederà a comunicare alle singole istituzioni scolastiche, entro la fine del mese, l’ammontare delle risorse disponibili per l’anno scolastico 2026/2027. Sarà così possibile procedere tempestivamente all’avvio della contrattazione integrativa d’istituto.
A completamento dell’incontro è stata inoltre sottoscritta una dichiarazione congiunta a verbale, proposta dalla FLC CGIL e condivisa dalle parti sottoscrittrici, finalizzata ad accelerare la ricognizione delle economie derivanti dai processi di dimensionamento scolastico e a destinarle all’incremento dell’indennità dei funzionari EQ con incarico di DSGA.
Il caricamento delle risorse del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa) sui POS (Piani Operativi di Spesa) delle scuole serve a pagare, attraverso autorizzazione del dsga, i compensi accessori di tutto il personale docente e ata.
Il FMOF ricomprende diverse componenti destinate alla retribuzione delle attività accessorie del personale della scuola: