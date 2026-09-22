Ccni Fmof 2026/2027, firmata ipotesi di accordo: ecco quando saranno resi noti gli importi alle scuole

Si è conclusa oggi, 22 settembre, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), la trattativa avviata la scorsa settimana con la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNI per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) per l’anno scolastico 2026/2027. Lo annuncia Flc Cgil.

Le risorse

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 847.360.000 euro, confermando il quadro finanziario dello scorso anno e garantendo la continuità delle misure già introdotte tra cui: l’indennità per le piccole isole estesa anche al personale ATA; la valorizzazione della continuità didattica nelle aree disagiate; l’indennità per gli assistenti tecnici del primo ciclo impegnati su più istituzioni scolastiche; l’adeguamento della parte variabile dell’indennità di parte fissa per i sostituti dei DSGA, in relazione agli adeguamenti previsti dal CCNL 2025-2027.

Ci sono novità

Tra le novità più significative rispetto allo scorso anno vi è lo stralcio della previsione relativa all’assorbimento tra le posizioni economiche e gli incarichi specifici attribuiti ai collaboratori scolastici. Viene quindi riconosciuta la piena compatibilità tra il beneficio della posizione economica e il conferimento degli incarichi specifici, con particolare riferimento alle attività di assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia e agli alunni con disabilità.

Nell’ipotesi di accordo è stato inoltre richiamato espressamente l’art. 88, comma 2, del CCNL 2006/2009, sottolineando che, nella ripartizione delle risorse in sede di contrattazione integrativa d’istituto, va considerata anche l’esigenza di riconoscere un compenso ai docenti per la flessibilità organizzativa e didattica.

Con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, l’Amministrazione provvederà a comunicare alle singole istituzioni scolastiche, entro la fine del mese, l’ammontare delle risorse disponibili per l’anno scolastico 2026/2027. Sarà così possibile procedere tempestivamente all’avvio della contrattazione integrativa d’istituto.

A completamento dell’incontro è stata inoltre sottoscritta una dichiarazione congiunta a verbale, proposta dalla FLC CGIL e condivisa dalle parti sottoscrittrici, finalizzata ad accelerare la ricognizione delle economie derivanti dai processi di dimensionamento scolastico e a destinarle all’incremento dell’indennità dei funzionari EQ con incarico di DSGA.

Cosa è il Fmof

Il caricamento delle risorse del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa) sui POS (Piani Operativi di Spesa) delle scuole serve a pagare, attraverso autorizzazione del dsga, i compensi accessori di tutto il personale docente e ata.

Cosa ricomprende il Fmof

Il FMOF ricomprende diverse componenti destinate alla retribuzione delle attività accessorie del personale della scuola: