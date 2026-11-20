Partecipare a un corteo è un diritto anche per gli studenti minorenni, ma quali regole devono rispettare? Cosa succede se la manifestazione si svolge durante l’orario delle lezioni? E quali conseguenze possono esserci in caso di controlli, disordini o interventi delle forze dell’ordine?

A queste domande risponde “Diritti in piazza”, la guida pubblicata da Cittadinanzattiva, pensata soprattutto per ragazze e ragazzi che partecipano per la prima volta a una manifestazione.

Il documento illustra i diritti costituzionali, le precauzioni da adottare e le disposizioni che riguardano specificamente i minorenni, comprese le novità normative entrate in vigore nell’ottobre 2026.

Manifestare è un diritto anche per i minorenni

La guida ricorda che gli articoli 17 e 21 della Costituzione tutelano il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi e la libertà di esprimere il proprio pensiero.

Queste garanzie valgono anche per chi non ha ancora compiuto 18 anni, come riconosciuto anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Gli studenti possono quindi partecipare a cortei e manifestazioni pacifiche senza dover richiedere un’autorizzazione personale.

Diversa è la posizione di chi organizza una manifestazione in luogo pubblico: in questo caso è previsto l’obbligo di preavviso alla Questura almeno tre giorni prima.

Cortei durante le lezioni: gli studenti risultano assenti

Un aspetto particolarmente rilevante per le istituzioni scolastiche riguarda la partecipazione alle manifestazioni organizzate durante l’orario delle lezioni.

La guida di Cittadinanzattiva chiarisce: «Se il corteo è in orario di lezione, per la scuola sei assente e ti serve la giustificazione di un genitore, come prevede il regolamento del tuo istituto».

Il diritto di manifestare non comporta quindi il riconoscimento automatico della presenza scolastica. Gli studenti che decidono di partecipare a un corteo durante le lezioni risultano assenti e devono rispettare le procedure di giustificazione previste dal regolamento dell’istituto.

Fermo di prevenzione: le nuove regole valgono anche per gli studenti minorenni

Tra le novità illustrate dalla guida figurano le disposizioni sul fermo di prevenzione, che dall’ottobre 2026 possono essere applicate anche ai minorenni.

Secondo quanto riportato da Cittadinanzattiva, le forze dell’ordine possono ricorrere a questa misura quando sussistono motivi fondati per ritenere che una persona possa mettere in serio e concreto pericolo lo svolgimento pacifico di una manifestazione.

La valutazione deve basarsi su elementi specifici, come il possesso di oggetti atti a offendere oppure precedenti o segnalazioni relativi a determinati fatti degli ultimi cinque anni.

Il fermo di prevenzione non equivale a un arresto e il trattenimento non può superare le 12 ore.

Nel caso di uno studente minorenne, le forze dell’ordine devono avvisare i genitori e informare la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Responsabilità penale: cosa cambia tra i 14 e i 18 anni

La pubblicazione dedica particolare attenzione anche alla responsabilità penale dei minorenni.

Prima dei 14 anni, ricorda la guida, non è prevista l’imputabilità penale. Per i ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni, invece, il documento richiama le disposizioni entrate in vigore nell’ottobre 2026, secondo le quali la capacità di intendere e di volere si presume, salvo prova contraria.

La guida ricorda inoltre che, a partire dai 14 anni, un minorenne può essere arrestato nei casi previsti dalla legge, anche attraverso il meccanismo della flagranza differita.

In caso di arresto, le forze dell’ordine devono avvisare immediatamente i genitori. Il minorenne ha inoltre diritto all’assistenza di un avvocato e al sostegno dei genitori o di un’altra persona idonea, oltre che all’assistenza dei servizi minorili.

Controlli durante i cortei: documenti, fotografie e telefoni

Cittadinanzattiva fornisce anche indicazioni pratiche per gli studenti che partecipano alle manifestazioni.

Il documento consiglia di portare con sé un documento d’identità valido, pur precisando che non è obbligatorio averlo sempre con sé. Le forze dell’ordine possono infatti richiedere le generalità e, quando necessario, procedere all’identificazione.

La guida affronta anche il tema delle fotografie e dei video realizzati durante i cortei. È possibile documentare ciò che accade in un luogo pubblico, comprese le attività delle forze dell’ordine, ma la diffusione delle immagini deve rispettare le norme sulla privacy e sul diritto all’immagine.

Particolare attenzione viene riservata alla tutela degli altri partecipanti, soprattutto quando si pubblicano sui social contenuti che permettono di riconoscere singole persone.

Le responsabilità dei genitori

Un ultimo aspetto riguarda le famiglie.

Cittadinanzattiva invita i genitori a confrontarsi con i figli prima della partecipazione a una manifestazione, concordando come mantenersi in contatto durante il corteo e assicurandosi che i ragazzi abbiano a disposizione numeri telefonici utili.

La guida ricorda inoltre che i genitori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dai figli minorenni e richiama le ulteriori sanzioni e forme di risarcimento previste dalle disposizioni dell’ottobre 2026.