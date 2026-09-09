La Ruota della Fortuna, la campionessa dei record è una prof che vuole estendere la sua scuola privata. Gerry Scotti: “Se lo merita”

Ieri, 8 settembre, il programma di Canale 5 La Ruota della Fortuna ha rotto un record: sono stati vinti 430.100 euro, più di sempre. Da chi? Da una docente, che da giorni sta dominando il programma, accompagnata dal padre.

Come riporta La Repubblica, la prof, di Urbino, è campionessa da otto puntate consecutive. “È davvero la donna dei record, potrete dire: Io c’ero”, queste le parole di un emozionatissimo conduttore Gerry Scotti pronunciate in puntata.

La docente è anche titolare di una scuola di lingue. Il suo desiderio, con il tesoretto vinto all’interno dello show, è proprio quello di estendere l’istituto. Lo aveva spiegato subito a Scotti: “Abbiamo oltre cento studenti, abbiamo bisogno di più aule”. Il conduttore l’aveva guardata con ammirazione: “Vuole allargare la scuola e la allargherà, se lo merita”.