Registrati
Diretta video

Prima ora - le notizie del 9 settembre

Attualità
09.09.2026

La Ruota della Fortuna, la campionessa dei record è una prof che vuole estendere la sua scuola privata. Gerry Scotti: “Se lo merita”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Ieri, 8 settembre, il programma di Canale 5 La Ruota della Fortuna ha rotto un record: sono stati vinti 430.100 euro, più di sempre. Da chi? Da una docente, che da giorni sta dominando il programma, accompagnata dal padre.

Come riporta La Repubblica, la prof, di Urbino, è campionessa da otto puntate consecutive. “È davvero la donna dei record, potrete dire: Io c’ero”, queste le parole di un emozionatissimo conduttore Gerry Scotti pronunciate in puntata.

La docente è anche titolare di una scuola di lingue. Il suo desiderio, con il tesoretto vinto all’interno dello show, è proprio quello di estendere l’istituto. Lo aveva spiegato subito a Scotti: “Abbiamo oltre cento studenti, abbiamo bisogno di più aule”. Il conduttore l’aveva guardata con ammirazione: “Vuole allargare la scuola e la allargherà, se lo merita”.

Televisione

Temptation Island, una docente: “Tossicità spettacolarizzata. È un gioco? Li abbiamo visti i risultati di 40 anni di tv”. Il post virale

Minerva – La scuola, nuova serie Netflix su un liceo militare. Cristiana Capotondi interpreta una prof: “Potrebbe affascinare i giovani”

Temptation Island a scuola? Lo psicoterapeuta Pellai risponde a Galiano: “Proposta valida”, i consigli per i docenti

I Cesaroni, Mimmo “docente di sostegno” di un solo alunno: è polemica dopo il caso Gerry Scotti

I Cesaroni e la scuola in tv: Mimmo è un docente di sostegno che si scontra con una madre che ha “poca fiducia”. È verosimile?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Permessi Legge 104/92 per il personale ATA, fruizione oraria e frazionamento nella stessa giornata: le regole secondo l’ARAN

Lara La Gatta

Espero, per richiedere il cambio di comparto c’è tempo fino al 15 settembre 2026: come fare?

Lara La Gatta

Simulare la pensione: c’è Pensami, il servizio INPS senza registrazione aggiornato alla legge di Bilancio 2026

Lara La Gatta

Spari vicino a una scuola dell’infanzia a Rozzano, cinque giovani in fuga. L’allarme: “Il giardino era pieno di bambini”

Redazione
vai alla ricerca avanzata