Chi ha la licenza media può fare la domanda ATA?

Il triennio 2024/2027 con il quale sono state aggiornate le graduatorie di terza fascia del personale ATA sta andando a chiudersi e nella prossima primavera 2027 è prevista l’emanazione della nuova O.M. al fine di aggiornare o iscriversi per la prima volta nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2027/2030. Fermo restante che non siano apportate altre modifiche, dovrebbero essere confermati i requisiti previsti e che di seguito si descrivono.

Funzionamento delle graduatorie di terza fascia

Le graduatorie di terza fascia del personale ATA sono gestite dalle scuole per le assenze del personale di ruolo in servizio nelle 30 scuole richieste all’atto della presentazione della domanda e include non solo il personale già inserito nelle precedenti graduatorie, ma anche chi avendo i requisiti presenta la domanda per essere inserito per la prima volta.

Requisiti per chi è già iscritto

Gli aspiranti al lavoro nella scuola come personale ATA, che sono già iscritti nelle graduatorie di terza fascia con il titolo di studio previsto prima delle novità introdotte dal CCNL 2029/2021, devono presentare nuovamente la domanda per aggiornare o confermare la loro posizione. Fermo restante che entro il 30 aprile del 2025 abbia conseguito la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, escluso per il profilo del collaboratore scolastico.

Requisiti per i nuovi iscritti

I candidati che s’iscrivono per la prima volta per il triennio 2027/2030 per lavorare nelle scuole come personale ATA, possono accedere a più profili a condizione di avere il titolo specifico richiesto per accedere a ognuno di loro. Nello specifico i titoli di studio richiesti per ogni profilo oltre alla CIAD sono:

• Per collaboratore scolastico, il Diploma di qualifica triennale professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi;

• Per operatore scolastico, la qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, la certificazione di competenze socio-assistenziali, o un Diploma di qualifica triennale o un “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi;

• Per operatore dei servizi agrari, l’attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

• Per Assistente amministrativo, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

• Per assistente tecnico occorre avere: Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Profili per il personale ATA nei convitti nazionali

Gli aspiranti che intendono lavorare nei convitti nazionali come personale ATA, devono avere, oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale i seguenti titoli di studio in relazione allo specifico profilo di:

• Per accedere al profilo di cuoco il titolo di studio richiesto è diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina o diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per l’indirizzo “Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera” articolazione “enogastronomia;

• Per accedere al profilo di Guardarobiere il titolo di studio richiesto è il diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado;

• Per accedere al profilo d’infermiere, il titolo richiesto è la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido per l’esercizio della professione d’infermiere.

Cambio di provincia per gli iscritti in prima fascia

Il personale ATA iscritto nella prima fascia che volesse trasferirsi in altra provincia deve cancellarsi dalla suddetta graduatoria e iscriversi in terza fascia nella nuova provincia per poi transitare nella prima fascia. Con le disposizioni odierne, qualora l’accesso fosse avvenuto con la terza media, rischierebbe di restare fuori per la mancanza del titolo di accesso. Tranne che le modifiche del caso dovessero essere presenti nella nuova Ordinanza.