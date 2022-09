Chi sarà il prossimo ministro dell’Istruzione? Un personaggio politico o un tecnico? Scegli tra i nomi papabili – SONDAGGIO

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si prepara al passaggio di consegne. Chi arriverà dopo di lui al dicastero di Viale Trastevere? L’Esecutivo targato Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si confronta sui nomi papabili, pescando tra i politici della coalizione ma anche tra i tecnici ed esperti graditi dall’area del centrodestra che si è imposta dopo le elezioni politiche di domenica scorsa.

Sull’argomento La Tecnica della Scuola intende sondare gli umori e il gradimento di insegnanti, dirigenti, Ata, famiglie sul personaggio che andrà a ricoprire la carica più influente per il mondo della scuola.

Va chiarito che la rosa dei nomi, ben 12, non corrisponde agli uomini e alle donne che noi riteniamo ideali per il ministero dell’Istruzione, ma alle persone che realisticamente – in base alle informazioni della Tecnica della Scuola – hanno in questo momento maggiori probabilità di essere candidate nell’ambito della coalizione di Governo uscita vincitrice dalle elezioni. Non stupisca, insomma, la scelta delle opzioni inserite.

Peraltro, come abbiamo anticipato, alle elezioni FdI è risultata essere la forza più votata (24,7%) dai docenti e dagli impiegati. “Queste elezioni, ancora più delle precedenti, hanno evidenziato come siano venuti meno i tradizionali gruppi di riferimento di ciascun partito”, ha commentato Nando Pagnoncelli, dell’istituto Ipsos.

Inoltre, tra gli studenti FdI è riuscito a raggiungere solo il 10,2%, contro il 24,3% di preferenze il Pd e il 24,8% di voti il M5S. Per quanto riguarda il livello di istruzione, il partito più votato dai laureati si è confermato il Pd (24,8%), seguito da Fratelli d’Italia, che ha ricevuto il maggior numero di consensi anche da chi è in possesso di livelli di scolarità minimi (29%).

Chi sarà il prossimo ministro dell’Istruzione? Scegli tra i nomi papabili.

Le opzioni di scelta in ordine alfabetico: