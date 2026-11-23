Dopo i primi due volumi, (il primo e il secondo) esce per l’editore Dino Audino, il terzo tomo di “Ciak si insegna. Usare i film per spiegare italiano, storia e geografia senza annoiarsi né annoiare gli studenti”, che è in fondo l’obiettivo (quello di non annoiare) più ambito di ogni prof, consapevole che la noia è l’anticamera del rifiuto della scuola.

Diretto agli alunni della Terza classe della Secondaria di primo grado, il libro consegna all’attenzione dei docenti un elenco di 9 film utili a spiegare le materie umanistiche senza stress e maturando soprattutto interesse e partecipazione della intera scolaresca.

Ma non solo. Gli autori partano pure dal concetto che il film non diventa più un premio dopo una fatica, un momento di svago dopo ore di applicazione, ma il “motore dell’azione didattica attiva. Attraverso scene, dialoghi e inquadrature” si continua a fare lezione, a proporre argomenti di discussione e dunque di conoscenza, dando nello stesso tempo “gli strumenti critici necessari per affrontare, con lo sguardo aperto sul mondo, il passaggio delicato”, dalla scuola dell’obbligo agli esami di stato e quindi l’iscrizione ai licei.

E infatti, spiegano gli autori, “le proposte operative sono tutte ideate per rispondere alla complessità dell’ultimo anno: dalla poesia all’analisi testuale, dal testo argomentativo a quello narrativo-descrittivo, fino alla competenza del parlato”.

Fra l’altro, illustrano ancora gli autori, tutte le pellicole consigliate sono state sperimentate con le proprie rispettive classi, cogliendone limiti e pregi, punti deboli e di forza: testandoli insomma sul campo.

E sono stati proposti, affrontando ciascun blocco di film, le seguenti materie: italiano, storia e geografia.

Per cui, se l’italiano ha un blocco di cinque film, la storia ne due e due la geografia.

Composto, come abbiamo già precisato, da nove capitoli, in ognuno è trattato un argomento particolare, per cui, esaminando, per esempio, il cap. settimo, il tema storico ha un film dal titolo: Il diritto di contare, che largo successo ha avuto.

Dopo la presentazione della pellicola, l’azione didattica verterà sulla “Parità di genere e la segregazione razziale” negli Usa. Allo stesso modo, l’analisi testuale, avrà per tema: il narratore e gli elementi di poesia, con una chiara spiegazione della metonimia, cioè la sostituzione di una parola con un’altra legata alla prima da un rapporto di vicinanza logica: bere un bicchiere, nel senso di bere un liquido e non certamente l’oggetto, ecc.

E così per ciascuna sezione e ciascun capitolo e ciascun film dal quale l’insegnate trae questi argomenti, compreso pure il linguaggio cinematografico, con la sintassi e la grammatica del film medesimo: gli elementi di cinema.

In altre parole, assicurano (e noi ne siamo convinti per averlo sperimentato negli anni “90 del 900 in un liceo scientifico) gli autori: “il film si trasforma in un libro di testo, utile non solo a coinvolgere la classe ma a creare un universo condiviso su cui sperimentarsi per imparare a crescere insieme”.