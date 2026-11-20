Luigi Simonetti, è stato insegnante di laboratorio di elettronica e dunque, grazie alla sua lunga esperienza, nonché agli studi effettuati sullo specifico argomento, pubblica il saggio “Anche le macchine possono pensare?”, Etabeta, 16,90 €.

Che è libro interessante per le argomentazioni che propone e per il raffronto, ormai generalizzato, fra intelligenza umana e artificiale, fra machina e uomo. Che è poi il tema su cui tanti scienziati, intellettuali, filosofi si stanno da tempo interrogando, mentre si moltiplicano le perplessità e le domande perfino in letteratura che su questi argomenti ci ha scritto a lungo, a parte la serie Mondadori, di “Urania”, già dal 1952.

Un saggio breve in vero ma ricco di spunti e di argomentazioni che non farebbero male se, durante le ore di filosofia ma anche di scienze, venissero lette e commentate in classe, per scoprire, non solo di quel famoso rapporto tra etica-scienza, ma anche della impronta che le scoperte hanno impresso nel giro di pochi decenni nel comportamento degli uomini.

Un modo insomma per farsi una idea di come la cultura scientifica non abbia mai cessato di indagare e proseguire nelle sue ricerche, migliorando il mondo ma lasciando pure incertezze, dubbi e perfino paure, mentre la tecnologia ha invaso ogni momento della nostra esistenza.

Fra l’altro, l’autore indugia parecchio sulla integrazione fra le varie branche scientifiche, su cui oggi a lungo e con passione si discute, come le neuroscienze associate alla robotica e dunque alla biologia.

Infatti lo studio del sistema nervoso dell’uomo conduce in qualche modo alla formulazione di machine che rispecchiano, per quanto è possibile, la sua complessità e anche la sua mobilità, compreso l’interpretazione dell’umano, immettendoci in campi dentro cui l’etica diventa motore mobile dell’esistenza umana, compreso il comportamento, le emozioni e i processi cognitivi.

Tuttavia, la domanda di fondo rimane: quanto si assomiglia realmente un neurone biologico e un neurone artificiale?

Se il neurone, spiega Simonetti, “è una cellula specializzata nella ricezione, elaborazione e trasmissione di segnali”, uguale avvicendamento potrebbe avvenire anche nelle macchine.

A tale scopo elabora uno schema dove sono rappresentati i “dendriti, il corpo cellulare o soma, il nucleo, l’assone e le terminazioni sinaptiche”.

“I dendriti e il corpo cellulare ricevono segnali provenienti da altri neuroni. L’integrazione di questi segnali contribuisce a determinare se si genererà un potenziale d’azione, che si propaga lungo l’assone fino alle terminazioni sinaptiche. Si tratta di un processo elettrochimico complesso, influenzato da numerosi fattori, che non può essere ridotto a una semplice operazione matematica”.

Ma dal cui confronto, “si mette in evidenza un’analogia generale: entrambi i sistemi ricevono segnali e producono una risposta in funzione degli ingressi”.

Nel neurone biologico, tuttavia, intervengono fenomeni elettrochimici, caratteristiche cellulari e meccanismi di regolazione molto più articolati. Il percettrone, invece, esegue operazioni matematiche definite. La sua semplicità lo rende utile per comprendere alcuni principi alla base delle reti neurali artificiali.

Come si vede anche il linguaggio si adegua in qualche modo all’argomento, mentre sempre più interessante diventa il tema che appare così alla portata di un lettore desideroso di entrare all’interno di un argomento certamente non facile.