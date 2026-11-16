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16.11.2026

Quando l’ignoranza della scienza si allea al pensiero critico. Saggio di Luigi Falco

Pasquale Almirante
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Luigi Falco, docente e scrittore di Baiano, ma che vive e lavora nell’aretino da oltre vent’anni, pubblica, per Tabedizioni, 12 €, “L’ignoranza della scienza. Conoscere per capire il mondo”, un piccolo saggio nel quale è condensata tutta la sapienza relativa allo sviluppo, non solo della scienza ma anche ai suoi risvolti culturali e umani, fermo restando le rivoluzioni che essa ha portato sempre con sé nel suo affermarsi.

Senonché, ai giorni nostri, col correre e l’intersecarsi di sempre nuove scoperte, compresa l’Intelligenza artificiale, a cui si associa la reale possibilità che i dati scientifici possano essere manipolati o corrotti dall’accesso universalistico nei media, pone problemi non di poco conto.

A ciò si aggiunge il fatto che un clic di un qualunque hacker può in qualche modo mettere in crisi l’interi sistemi, come è avvenuto in questi giorni in Europa sugli ingranaggi aerospaziali, compresa la scuola.

Se dunque in origine era la carenza di dati a rendere chi ne possedeva abbastanza, potente, oggi sembrerebbe dal tutto al contrario, per cui è l’eccesso dei dati che genera confusione, indebolisce la capacità critica e rafforza l’esigenza di orientarsi in mondo consapevole.

Tema interessante, dunque, quello proposto dall’autore. Una sorta di indagine sulla disinformazione che deve essere scompigliata dal pensiero critico, con cui si possono riuscire a svelare le fake news, secernendo, nella marea di dati, quelli realmente utili.

Da qui appunto la scienza che si unisce alla cultura umanistica, ritornando in qualche modo all’origine del sapere, quando la distinzione fra scienza e umanesimo non era contemplata.

Diviso in quattro capitoli, il saggio si legge scorrevolmente, grazie anche alle numerose citazioni e ai riferimenti culturali che propone, mentre l’ultimo capitolo apre uno squarcio sul futuro della cosiddetta “ignoranza rigenerativa”.

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