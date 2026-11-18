Finalmente una raccolta di racconti, che prende in giro il tempio del sapere consolidato, la scuola cioè, attraverso la tecnologia che sta distruggendo, è proprio il caso di dirlo, quegli spicchi ardenti di umanità consolidata che erano rimasti tra i banchi.

Ironico, “Di robot, Ai, Androidi docenti e umani piangenti” di Cesare Bartoccini, edizioni Amazon, 12,00 €., il libro è una raccolta di fantasticherie fantascientifiche sul variegato e tormentato e multiforme mondo della istruzione italiana, dove i fatti quotidiani, che capitano normalmente a prof e alunni, sono visti con le lenti distorcenti, “harripottiani” di una immaginazione fervida e intelligente, sulle ali della tecnologia.

Già il racconto inziale, introducendo il lettore nel tema del libro, contiene una trovata incredibile ed esilarante, che non sveliamo, ma che dà subito l’idea del suo contenuto, e così via nella lettura che fra l’altro procede veloce e snella, grazie a uno stile saltellante, come una passeggiata tra i boschi narrativi cari a Umberto Eco.

Piacevole lettura, dunque, dove prof e alunni, gente comune (il signor P.) e altri personaggi hanno a che fare con situazioni che alla fine hanno l’assurdo inatteso, come in qualche modo accade con Kafka o con Achille Campanile o Gianni Rodari, ma anche E.T.A. Hoffmann: l’atteso non si compie e all’inatteso un dio apre la via.

La scuola, e non solo, sotto assedio della tecnologia e dell’informatica, popolata da umanoidi che si sostituiscono inespertamente all’uomo, combinando pasticci e imprevedibili situazioni che talvolta sono esilaranti, mentre la scrittura di Bartoccioni merita un elogio scritto, con alzata dagli scranni della letteratura.

Uno di quei libri, insomma, che si leggono volentieri e che si possono pure consultare quando si è circondati da un velo di tristezza, mentre i contesti che propone estraniano, facendo in qualche modo desiderare un futuro in mano alle macchine, ma, nello steso tempo, facendolo temere, come è capitato, e potrebbe capitare, a quel prof che, superato l’esame per l’immissione in ruolo, si vede bocciato perché nello spunto finale al computer, che glielo chiede, ammette di non essere un robot: ma come? L’unica certezza, quella cioè di essere umano, viene invece uccisa, senza commenti, dalla macchina che pretende algoritmi, umanoidi, mostri più pericolosi di Frankenstein?

È vero che entrambi sono stati creati dall’uomo, certamente è così, ma con la differenza che l’uno, il novello Prometeo creato dal dott. Frankenstein, nel romanzo di Mary Shelley, può essere perfino redento, l’altro invece, il Robot, continua nella sua corsa verso l’ignoto, l’indefinito, l’assurdo, il grottesco e pure verso il nulla. Quel “nulla eterno” di cui però solo l’umanità può temerne l’esistenza non certo l’umanoide … forse.

Hal infatti, quello di “Odissea nello spazio”, non vuole forse anche lui la sua dose di immortalità?