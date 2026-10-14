Cittadinanza ambientale: progetti didattici per aule all’aperto e parchi rigenerati con i nuovi fondi PN 2021/2027. Domande entro il 30 ottobre 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso l’Unità di missione per il PNRR, ha pubblicato un Avviso Pubblico volto a promuovere la realizzazione di progetti didattici extracurricolari incentrati sul rispetto della natura, dei parchi e dei beni pubblici. L’iniziativa rientra nel Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L’obiettivo principale è integrare l’insegnamento dell’educazione civica e della cittadinanza con azioni concrete sul campo, in perfetta sinergia con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Riqualificazione e aule all’aperto

Le attività finanzieranno interventi volti alla pulizia e riqualificazione di spazi verdi, aree scolastiche in disuso e luoghi pubblici, con l’intento di trasformarli in vere e proprie ambienti didattici all’aperto. I percorsi formativi rientrano nell’ambito della transizione verde e della sostenibilità ambientale. Per rafforzare il legame con la comunità, l’avviso incentiva la collaborazione strategica con enti locali, associazioni, fondazioni, enti del Terzo Settore, università e centri di ricerca.

Come si strutturano i percorsi e le risorse per il personale

I progetti si articolano in moduli didattici della durata di 30 o 60 ore, fruibili dalle studentesse e dagli studenti delle scuole statali e paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo. Ogni modulo prevede la presenza obbligatoria di due figure professionali in copresenza:

un esperto , a cui è affidata la docenza (con un rimborso fino a 70 €/ora );

, a cui è affidata la docenza (con un rimborso fino a ); un tutor, incaricato del supporto e del monitoraggio delle presenze (con un rimborso fino a 30 €/ora).

La gestione economica avviene sulla base di costi standard unitari (UCS), e include sia un rimborso per le spese di gestione (pari a 5,10 €/ora per partecipante) sia l’opzione per la mensa scolastica (fino a 140 € per partecipante per i moduli da 60 ore).

Massimali finanziabili e scadenze per le candidature

Le risorse assegnate a ciascun istituto scolastico variano in base al numero di studenti iscritti:

Fino a 200 studenti: massimale di 16.800,00 € ;

massimale di ; Da 201 a 800 studenti: massimale di 45.000,00 € ;

massimale di ; Oltre 801 studenti: massimale di 63.000,00 €.

Le scuole interessate dovranno presentare la propria candidatura tramite la piattaforma informatica SIF2127 entro e non oltre le ore 15.00 del 30 ottobre 2026, inserendo il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) generato tramite apposito template. Tutti i progetti autorizzati dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2027.