Scuola e Ambiente: dal Ministero 30 milioni di euro per progetti di Educazione Civica e didattica all’aperto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha formalizzato la destinazione di importanti risorse per le scuole attraverso il Decreto Ministeriale n. 33 del 24 febbraio 2026, firmato dal Ministro Giuseppe Valditara, pubblicato sul sito del MIM il 13 ottobre. Il provvedimento assegna uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti didattici focalizzati sulla cura dell’ambiente, sul rispetto della natura e sulla valorizzazione dei beni comuni.

Gli obiettivi: riqualificazione, pulizia e didattica all’aperto

I progetti finanziati si inseriscono nell’ambito delle attività di educazione civica e di cittadinanza. Le azioni previste comprendono interventi operativi di riqualificazione e pulizia di spazi pubblici e aree verdi, con la finalità di trasformarli in reali ambienti didattici all’aperto. Per rafforzare il legame con i territori, le istituzioni scolastiche potranno realizzare tali iniziative avvalendosi della collaborazione di enti locali, associazioni e fondazioni.

Destinatari e risorse: 30 milioni per le scuole di ogni ordine e grado

La misura da 30.000.000,00 di euro è destinata alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, che potranno presentare la propria candidatura singolarmente oppure costituendosi in rete tra di loro. La copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dalle risorse del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, a valere sull’Obiettivo specifico ESO4.6.

Apprendimento pratico e nuove competenze civiche

L’iniziativa dà attuazione alle disposizioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (D.M. n. 183 del 7 settembre 2024) e nel regolamento sulle Indicazioni nazionali per il curricolo (D.M. n. 221 del 9 dicembre 2025). Come evidenziato nelle premesse del decreto, le attività concrete orientate alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio pubblico consentono agli studenti non solo di applicare conoscenze e abilità, ma anche di costruire nuovi saperi e sviluppare competenze civiche sul campo.

Attuazione del piano e prossimo avviso pubblico

La gestione e l’attuazione del piano sono affidate all’Autorità di gestione del Programma Nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”, attiva presso l’Unità di missione PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Sarà l’Autorità di gestione a curare i passaggi successivi, tra cui la pubblicazione dell’avviso pubblico, la definizione delle modalità di presentazione delle proposte progettuali da parte degli istituti e le relative procedure di ammissione al finanziamento.