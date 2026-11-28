Intervistato in diretta dal TG4, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato nel dettaglio due misure contenute nel nuovo provvedimento sulla scuola: il divieto di frequentare con il volto coperto e il tetto del 30% di alunni stranieri non italofoni per classe. Mentre le opposizioni parlano di segregazione, il ministro rivendica una scelta di integrazione.

Il divieto di volto coperto

La norma vieta di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto o con altre modalità che non consentano il riconoscimento. Secondo Valditara, chi crede nella dignità della donna e nell’uguaglianza tra i sessi non può che condividerla. Il ministro parla di un “mascheramento medievale” risalente a epoche buie e sostiene che impedire a una ragazza di entrare in classe senza un volto riconoscibile, evitando che la sua personalità venga annullata, sia “un atto di civiltà” su cui dovrebbero concordare le persone di buon senso. Il divieto riguarda tutte le attività scolastiche.

Il tetto del 30% per classe

Per le nuove classi prime, nella primaria il limite riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. Nella secondaria si applica a chi non ha completato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione. Per Valditara, parlare di segregazione o di razzismo è contro il buon senso, trattandosi di ragazzi che non conoscono la lingua. Il ministro cita i dati OCSE: con bassa concentrazione di stranieri non italofoni il punteggio è di 519 per gli italiani e 489 per gli stranieri, con media concentrazione scende a 473 e 443, con alta concentrazione cala di quasi 100 punti. Essere in una classe in cui la maggioranza non parla italiano, sostiene, rende difficoltoso l’apprendimento delle materie fondamentali per tutti.

Le azioni del governo

Secondo il ministro, la misura renderebbe la scuola più equa e andrebbe a vantaggio di tutti. Valditara ricorda inoltre che sono stati formati mille docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano ai neoarrivati e investiti 90 milioni di euro nei centri di formazione per adulti. È prevista anche la possibilità di richiedere ai genitori stranieri di imparare la lingua se i figli hanno difficoltà a scuola: secondo gli studi internazionali richiamati dal ministro, se un ragazzo apprende l’italiano a scuola ma a casa parla solo una lingua straniera, i risultati scolastici peggiorano.