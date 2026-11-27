Il superamento di un precedente concorso ordinario per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado non dà diritto ai 12,50 punti aggiuntivi nella procedura concorsuale per la scuola secondaria di secondo grado, anche se le relative classi di concorso sono state accorpate.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato, Sezione VII, con tre sentenze (nn. 8763, 8767 e 8794) pubblicate il 27 novembre 2026, con le quali sono stati respinti gli appelli presentati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio scolastico regionale per la Calabria.

La vicenda

Le controversie riguardano la graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 3059/2024 per la classe AS2B (ex AB24), relativa all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado.

La commissione esaminatrice aveva attribuito 12,50 punti aggiuntivi anche ai candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AM2B (ex AB25), relativa all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado.

Secondo l’Amministrazione, tale valutazione era giustificata dall’accorpamento delle classi A-24 e A-25 nella nuova classe A-22, disposto dal D.M. 255/2023.

Il TAR Calabria aveva invece accolto i ricorsi dei candidati, disponendo l’annullamento della graduatoria nella parte relativa all’attribuzione del punteggio contestato.

Classi accorpate, ma ruoli e graduatorie distinti

Il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione del TAR, richiamando il punto B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 205/2023, che prevede l’attribuzione di 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo «specifico posto».

L’art. 2 del D.M. 255/2023, pur disponendo l’accorpamento di alcune classi di concorso, mantiene espressamente la distinzione tra i ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e prevede la formazione di graduatorie concorsuali separate.

A ciò si aggiunge la diversità dei programmi e delle materie oggetto delle prove d’esame, più complessi, nel caso esaminato, per l’accesso all’insegnamento nella secondaria di secondo grado.

Pertanto, l’accorpamento non determina l’equiparazione dei precedenti concorsi ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Titoli di accesso, titoli di merito e servizio

I giudici hanno inoltre respinto le argomentazioni del Ministero relative alla validità dei titoli di accesso per entrambe le classi accorpate e alla valutazione del servizio prestato.

In particolare, occorre distinguere tra:

titoli di accesso : possono essere validi per entrambe le classi di concorso accorpate;

: possono essere validi per entrambe le classi di concorso accorpate; titoli di merito : il punteggio aggiuntivo per il superamento di un precedente concorso deve tenere conto dello specifico posto;

: il punteggio aggiuntivo per il superamento di un precedente concorso deve tenere conto dello specifico posto; titoli di servizio: sono soggetti a una disciplina distinta, che non può essere automaticamente estesa alla valutazione dei precedenti concorsi.

Non è stato dunque ritenuto pertinente il richiamo all’O.M. 88/2024, che, nell’ambito della disciplina delle supplenze, prevede la valutazione come specifico del servizio prestato sull’altra classe di concorso accorpata.

La decisione del Consiglio di Stato

Con tutte e tre le pronunce, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dell’Amministrazione, confermando il parziale annullamento della graduatoria disposto dal TAR Calabria.

Le spese di giudizio relative agli appelli sono state compensate in considerazione della complessità delle questioni riguardanti gli effetti dell’accorpamento delle classi di concorso.

Il nuovo decreto MIM supera il contenzioso interpretativo

Le conclusioni del Consiglio di Stato trovano piena corrispondenza nelle disposizioni del D.M. 214 del 6 novembre 2026, con il quale il Ministero ha recentemente modificato le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi docenti.

Il nuovo decreto, oltre ad aumentare da 12,50 a 15 punti il punteggio riconosciuto per il superamento di un precedente concorso ordinario, precisa espressamente che quest’ultimo deve riguardare la specifica classe di concorso «nel medesimo grado».

Diversamente, per i titoli di servizio viene espressamente riconosciuta la valutazione come specifico anche del servizio prestato sull’altra classe di concorso accorpata.

La nuova formulazione ministeriale elimina dunque il margine di incertezza interpretativa all’origine delle controversie esaminate dal Consiglio di Stato.