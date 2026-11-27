Indice Nuovo Pei

Con 142 sì, 112 no, l’Aula della Camera ha detto sì al decreto scuola con voto finale il 26 novembre. Come riporta Ansa, le opposizioni al momento del voto hanno mostrato cartelli di protesta con scritto “Qui nessuno è straniero”.

La parola fine all’iter si avrà con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge è prevista entro il 29 novembre. Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche.

Una delle novità principali riguarda il sostegno e in particolare la redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato):

Nuovo Pei

Sostegno didattico e revisione del PEI : vengono introdotte significative modifiche al decreto legislativo n. 66/2017 e alla legge n. 104/1992 in materia di inclusione degli alunni con disabilità. Definizione e orari del PEI : il Piano Educativo Individualizzato (PEI) deve ora definire con adeguata motivazione il numero di ore di sostegno alla classe. I termini di redazione definitiva sono fissati entro il 15 ottobre per gli alunni già iscritti. Continuità didattica : nel passaggio tra anni di corso viene stabilito il principio di priorità per la continuità del numero di ore di sostegno e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione assegnate. Semplificazione del GLO : il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione può approvare il PEI anche in assenza di una componente convocata se la mancata partecipazione rischia di bloccare i termini, e si autorizza lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica sincrona.

: vengono introdotte significative modifiche al decreto legislativo n. 66/2017 e alla legge n. 104/1992 in materia di inclusione degli alunni con disabilità.

Delle novità introdotte dal Decreto Scuola relativamente al PEI abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica della Scuola con due esperti di inclusione: gli accademici Marisa Pavone e Luigi D’Alonzo.