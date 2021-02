CoDE: Pepita lancia 4 appuntamenti online sul coraggio di educare

Il coraggio di educare al cambiamento e alla resilienza richiede un cambiamento di paradigma negli adulti per tenere vivo e aperto il dialogo tra generazioni.

Il tempo che stiamo ancora vivendo ha inciso sulle nostre vite affettive, relazionali e professionali. Quanto siamo cambiati? E i ragazzi, i bambini, cosa porteranno nel loro futuro di questa esperienza? Dipende da noi adulti. Oggi.

Una serie di webinar sul coraggio di educare

Sostenere educatori, insegnanti, genitori e assistenti sociali è tra le missioni di Pepita. Per loro ha ideato “CoDE: il coraggio di educare”, una serie di quattro webinar dedicati a chi vuole raccogliere la sfida e sceglie di ripensare il proprio ruolo educativo.

Dal 4 al 25 marzo per 4 giovedì consecutivi, con frequenza settimanale dalle 20.30 alle 22, sarà possibile seguire da remoto, partecipando con domande e commenti in diretta per affrontare e risolvere le difficoltà incontrate nel quotidiano.

Ogni incontro fornisce strumenti pratici, concreti e attuali agli adulti che, quotidianamente, seguono la crescita di bambini e adolescenti e che vogliono mettersi in gioco per costruire una relazione soddisfacente e piena.

Il percorso aiuta a:

comprendere e attivare dinamiche differenti per mettersi in relazione e favorire un ascolto empatico con bambini e ragazzi

individuare eventuali segnali di disagio del proprio figlio conseguenti alla navigazione on line o a episodi di bullismo

conoscere modalità educative per valorizzare la responsabilizzazione attiva dei ragazzi fuori e dentro la Rete.

Il metodo Pepita: interattivo ed esperienziale

Attraverso un metodo interattivo i relatori

trasmetteranno suggerimenti su come migliorare nel ragazzo l’autostima e la comunicazione interpersonale

guideranno ad alcune riflessioni sulle conseguenze dell’isolamento sulla vita in famiglia, della convivenza forzata con i genitori e delle nuove modalità di relazione con i pari.

Il programma si sviluppa attraverso quattro sessioni di un’ora e mezza ciascuna:

4 MARZO – ANSIA E NOIA: DISAGI (troppo) COMUNI – l’influenza dell’online e possibili soluzioni

Relatori: Marco Bernardi, Francesco Pagnigni

Mito o realtà: l’online aumenta rischio di stati emotivi alterati?

Gestire e accettare la noia come processo di crescita

Come riconoscere i segnali fisici e comportamentali di un attacco di ansia o di panico e come intervenire

L’ansia funzionale: da “nemica” ad “alleata”

Paura, vulnerabilità e non solo, come può l’isolamento trasformarsi in risorsa

Inquadramento di un’età critica: la fragilità dell’adolescente

Propensione al rischio, sensation seeking e tendenza alla trasgressione

11 MARZO – RISPETTO E IDENTITÀ ON&OFFLINE – come trasmettere il rispetto per sé e gli altri

Relatori: Ivano Zoppi , Valentina Varvaro

Il bisogno di affermazione del minore

Il rispetto e solidarietà nelle relazioni quotidiane

Covid e Rapporti sociali: come responsabilizzare senza colpevolizzare il minore portatore

Parole usate nel quotidiano, come si può cadere nel bullismo cyberbullismo

Una riflessione sulla condivisione delle foto del proprio figlio on line

Come prevenire e gestire correttamente casi di Sexting

18 MARZO – AUTONOMIA E TUTELA ON&OFFLINE – come dare fiducia e mantenere il controllo per il suo bene

Relatori: Ivano Zoppi, Francesco Brizzi

La comunicazione con il minore come fattore di protezione e responsabilizzazione

Il patto educativo: come concordare tempi, spazi e luoghi di utilizzo dei dispositivi

L’importanza di empatia e comprensione per quanto vissuto nel quotidiano dal ragazzo

Con quali criteri attuare supervisione e condivisione a seconda dell’età del proprio figlio

Osservazione, analisi e monitoraggio dei fenomeni devianti/criminale della rete

Privacy, Tik Tok, Telegram e le challenge: istruzioni per l’uso

25 MARZO – LO SCHERMO E IL DIALOGO – come aiutare il ragazzo che non comunica

Relatori: Ivano Zoppi, Davide Vassena

L’arte di saper ascoltare: alcuni suggerimenti per attivare un ascolto empatico

Come cogliere i segnali e le richieste di attenzione/aiuto

Gli orari e i luoghi degli schermi, in famiglia e nel quotidiano: l’importanza dell’esempio genitoriale

Rischi e ripercussioni dell’esposizione precoce dei media sullo sviluppo infantile

L’accesso a internet nel periodo Covid

L’isolamento del minore in quarantena: come gestire in casa l’isolamento imposto dalla normativa

DESTINATARI: EDUCATORI, GENITORI, ASSISTENTI SOCIALI, OPERATORI SANITARI

RELATORI Ivano Zoppi, Davide Vassena, Francesco Brizzi, Francesco Pagnini, Valentina Varvaro

4 INCONTRI FREQUENZA SETTIMANALE – ogni giovedì 20.30-22

DATE: 4, 11,18, 25 MARZO

COSTO: €15 ad incontro – €50 per tutti e 4 gli incontri

È possibile ricevere maggiori informazioni scrivendo a [email protected].

Per iscriversi è sufficiente registrarsi attraverso il link https://www.pepita.it/registrati-al-webinar/

pubbliredazionale