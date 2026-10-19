Collaboratore scolastico muore nel suo terreno: è lutto nell’Agrigentino

Una domenica che doveva trascorrere all’aria aperta, come di consueto, si è trasformata in tragedia a Santa Elisabetta, nell’Agrigentino. Un collaboratore scolastico di 61 anni, residente nel paese, è morto mentre si trovava nel suo appezzamento di terreno.

Il malore in campagna

Come riporta Agrigento Notizie, l’uomo si era recato a curare il proprio terreno in contrada Barone, tra Santa Elisabetta e Sant’Angelo Muxaro, come faceva abitualmente. Qui è stato colto da un improvviso arresto cardio-circolatorio. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Gli accertamenti

Nella zona di campagna sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri, che hanno svolto e stanno continuando a svolgere tutti gli accertamenti necessari. Si è recato sul luogo anche il sindaco di Santa Elisabetta.