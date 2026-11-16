Nessun taglio alla scuola, ma ai sindacati non basta: la mobilitazione rimane! Sei d’accordo? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Il Governo ha fatto marcia indietro sui tagli agli organici della scuola previsti dalla Manovra 2027, ma i sindacati non si fermano: venerdì 20 novembre due organizzazioni sindacali del comparto Scuola – Flc-Cgil e Gilda degli insegnanti – chiederanno al personale della scuola di aderire allo sciopero generale; gli altri sindacati di categoria – Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief – hanno svolto un sit-in a Piazza Vidoni l’11 novembre scorso e svolto assemblee on line lunedì 16, quindi hanno annunciato che la mobilitazione continuerà per una serie di motivazioni, come il precariato eccessivo, il reclutamento da rivedere, gli stipendi ridotti, la mancanza di valorizzazione delle professioni, l’esclusione di quasi tutta la categoria dagli anticipi pensionistici e altro ancora.

Su questo tema, le proteste a oltranza dei lavoratori dell’Istruzione, la Tecnica della Scuola ha quindi deciso di lanciare un sondaggio on line tra i lettori: “I tagli sono stati eliminati, ma per i sindacati la mobilitazione rimane: sei d’accordo?”.

All’interno del sondaggio troverai la seguente domanda:

I tagli sono stati eliminati, ma per i sindacati la mobilitazione rimane: sei d’accordo?

Sì

No

Motiva la risposta

Il passo indietro sui tagli

Nei giorni scorsi la maggioranza ha comunicato ai sindacati, a Palazzo Chigi, l’intenzione di rinunciare ai quasi 7.000 tagli a docenti e Ata previsti dalla Legge di Bilancio 2027. Il ministro Giuseppe Valditara ha espresso soddisfazione: “credo si possa essere soddisfatti una volta che è stata tolta di mezzo quella misura”. Ha rivendicato un aumento delle risorse per l’istruzione del 13,1% rispetto al passato, con uno stanziamento complessivo di circa 64,5 miliardi, compresi 650 milioni per la climatizzazione delle scuole. Il ministro ha anche precisato di aver appreso della misura solo in Consiglio dei ministri, e ha respinto l’accusa di aver sottratto fondi alla scuola per destinarli alle armi.

Sindacati e opposizione: “I fatti dopo le parole”

Il ritiro della misura non basta a placare le organizzazioni dei lavoratori. La segretaria del Pd Elly Schlein ha rivendicato il ruolo della mobilitazione, aggiungendo: “Aspettiamo però di vedere i fatti dopo le parole”, definendo comunque la Manovra “da riscrivere interamente”. Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals-Confsal, nell’assemblea unitaria di lunedì 16 novembre con Cisl Scuola, Uil Scuola e Anief ha spiegato che “il ritiro dei tagli agli organici rappresenta un risultato importante, ma non può essere il punto di arrivo”, chiedendo di intervenire sul precariato con assunzioni e stabilizzazioni, in particolare sul sostegno, dove oltre 100mila supplenti coprono circa 200mila posti, e di rafforzare gli organici Ata. Per la sindacalista, “se l’esigenza è stabile, anche il lavoro deve diventare stabile”.

Lo sciopero del 20 novembre

Resta confermata la giornata di sciopero di venerdì 20 novembre. La Flc-Cgil protesta contro il contenuto della Manovra e la Cgil porterà la mobilitazione in 100 piazze, con richieste su salari più alti, pensioni, investimenti per scuola e sanità e sicurezza sul lavoro. Lo stop riguarda l’intera giornata e tutti i settori pubblici e privati, nel rispetto della legge 146/90 sui servizi essenziali, con prestazioni indispensabili garantite. Nella stessa giornata si fermeranno anche Unicobas e Gilda degli insegnanti.