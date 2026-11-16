Scuola e Amministrazione Trasparente: la corsa verso il 30 novembre 2026

Per molte scuole, il 30 luglio scorso ha rappresentato una data di apparente archiviazione per gli adempimenti annuali legati agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Tuttavia, per tutte le istituzioni scolastiche nelle quali la prima rilevazione – riferita ai dati di competenza dell’anno 2025 – abbia fatto emergere anche una sola criticità o un indicatore inferiore al 100%, il calendario amministrativo impone ora un’accelerazione decisiva. Secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, infatti, il 30 novembre 2026 rappresenta il termine ultimo per sanare le irregolarità e le omissioni nella sezione “Amministrazione trasparente”, prima che la palla passi definitivamente ai Revisori dei Conti per la fase conclusiva del monitoraggio.

Il quadro normativo e il ruolo dei Revisori dei Conti

Nel sistema scolastico statale, dove è esclusa la costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) ai sensi del D. Lgs. 150/2009, le funzioni di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza sono affidate in via ordinaria ai Revisori dei Conti. Lo stabilisce espressamente l’art. 1, comma 562, della Legge n. 197/2022 (e solo in caso di loro vacanza o assenza l’incombenza ricade in via eccezionale sul Dirigente scolastico in qualità di Responsabile della Trasparenza).

Il procedimento delineato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il 2026 si articola in due momenti distinti: una prima fase di rilevazione (ancorata al 15 giugno e conclusasi con la pubblicazione dell’attestazione entro il 30 luglio) e una fase di monitoraggio, attivata esclusivamente per gli istituti che hanno registrato lacune nella prima griglia di valutazione. In questo contesto, la collaborazione tra Dirigente Scolastico (DS) e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) diventa cruciale per dimostrare all’organo di controllo l’avvenuto adeguamento prima dello scadere del mese di novembre.

Cosa devono fare le scuole entro il 30 novembre 2026

È bene chiarire un aspetto metodologico ribadito sia dall’ANAC sia dal Vademecum diffuso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM): il 30 novembre 2026 non è la data in cui avviare i lavori di sistemazione, bensì il termine entro cui l’adeguamento deve risultare già completato e verificabile. Per mettersi al riparo da contestazioni, l’ufficio di segreteria e la dirigenza devono concentrarsi su quattro azioni operative ben precise:

Analisi puntuale della scheda di luglio e integrazione dei dati mancanti: occorre riprendere la scheda di rilevazione pubblicata entro il 30 luglio 2026 nella sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” e individuare ogni singola voce con punteggio inferiore al massimo. Tra i 15 ambiti oggetto di verifica per le pubbliche amministrazioni, nelle scuole le criticità più frequenti riguardano i dati su consulenti e collaboratori (estremi degli atti di conferimento, CV, compensi), il personale (tassi di assenza, incarichi conferiti e autorizzati, dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità), i bandi di gara e contratti e i bilanci (Programma Annuale e Conto Consuntivo). Attenzione anche agli atti mai adottati: se la norma ne imponeva l’adozione nell’annualità 2025, la mancata pubblicazione costituisce comunque inadempimento. Verifica della qualità, del formato e dell’accessibilità: l’ANAC non valuta soltanto la mera presenza del documento, ma anche la completezza del contenuto, l’aggiornamento, l’apertura del formato (privilegiando formati elaborabili ed evitando scansioni illeggibili) e il funzionamento dei collegamenti ipertestuali. In particolare, per la sezione dedicata ai contratti pubblici, è indispensabile testare che i link verso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) siano attivi e conducano direttamente agli atti di riferimento. Controllo sull’indicizzazione dei motori di ricerca: un requisito tecnico spesso sottovalutato riguarda l’assenza di filtri (come i file robots.txt o tag noindex) che impediscano ai motori di ricerca esterni di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”. Il Direttore SGA, in raccordo con l’amministratore di sistema o il fornitore del sito web scolastico, deve accertarsi che tutti i contenuti siano liberamente reperibili e scaricabili senza barriere tecniche. Formalizzazione della nota di ottemperanza ai Revisori: una volta sanate le lacune sul portale istituzionale, è buona prassi amministrativa predisporre un verbale interno di verifica e trasmettere formalmente al Collegio dei Revisori dei conti una comunicazione di avvenuto adeguamento. Pur non esistendo un obbligo di legge che imponga alla Scuola di redigere elenchi certificatori di tutti gli atti soggetti a pubblicazione, segnalare puntualmente ai Revisori dove sono stati caricati i documenti mancanti agevola enormemente il loro riscontro sulla piattaforma.

Cosa succede dal 1° dicembre 2026?

Allo scoccare della mezzanotte del 30 novembre, la finestra per la regolarizzazione ordinaria si chiude. A partire dal 1° dicembre 2026, il baricentro dell’adempimento si sposta interamente sui Revisori dei Conti e sull’applicativo web “Attestazioni OIV” messo a disposizione dall’ANAC.

Entro il 30 novembre, infatti, i Revisori sono chiamati a riesaminare esclusivamente gli indicatori che nella rilevazione estiva avevano ottenuto un punteggio inferiore al 100%, verificando sul sito della scuola se le carenze siano state effettivamente superate. Dal 1° dicembre 2026, il sistema informatico dell’ANAC abiliterà la generazione del documento contenente l’elenco analitico delle inadempienze ancora persistenti alla data del 30 novembre 2026.

In concreto, per i Revisori dei Conti si aprono due scenari operativi:

– Esito positivo del monitoraggio: se la scuola ha provveduto a pubblicare correttamente tutti i dati mancanti entro i termini, i Revisori aggiornano i valori nella scheda di monitoraggio portando gli indicatori al 100%. L’applicativo genererà così un’attestazione priva di rilievi negativi. – Persistenza delle irregolarità: qualora, al controllo, alcuni documenti risultino ancora assenti, incompleti o non conformi agli standard di qualità ANAC, i Revisori dovranno confermare i punteggi insufficienti. Dal 1° dicembre 2026, l’applicativo estrarrà automaticamente l’elenco dettagliato dei dati e dei documenti per i quali perdura l’inadempimento. Va ricordato che, sebbene la piattaforma resti tecnicamente accessibile anche per eventuali adempimenti tardivi successivi, il sistema registrerà con esattezza la data della pubblicazione fuori termine.

L’ultimo miglio verso il 15 gennaio 2027 e i rischi per la dirigenza

Il ciclo annuale si chiuderà ufficialmente entro il 15 gennaio 2027. Entro tale data, i Revisori dovranno trasmettere all’istituzione scolastica l’attestazione di monitoraggio definitiva, corredata dalla relativa scheda di verifica e dall’eventuale elenco delle inadempienze generate dal sistema dal 1° dicembre 2026. Sarà poi compito del Dirigente Scolastico, in quanto RPCT, pubblicare tempestivamente tutta la documentazione nella consueta sottosezione di Amministrazione trasparente.

Sottovalutare la scadenza del 30 novembre 2026 comporta rischi tangibili su più fronti:

Vigilanza ANAC e Guardia di Finanza: l’Autorità Anticorruzione conduce verifiche a campione sulla coerenza tra quanto attestato dai Revisori e quanto effettivamente presente sui siti delle amministrazioni, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per controlli documentali mirati. L’emersione di omissioni reiterate può attivare i poteri sanzionatori dell’Autorità previsti dal D.Lgs. 33/2013.

l’Autorità Anticorruzione conduce verifiche a campione sulla coerenza tra quanto attestato dai Revisori e quanto effettivamente presente sui siti delle amministrazioni, avvalendosi anche della collaborazione della per controlli documentali mirati. L’emersione di omissioni reiterate può attivare i poteri sanzionatori dell’Autorità previsti dal D.Lgs. 33/2013. Valutazione della performance dirigenziale: nel sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici, il rispetto degli obblighi di trasparenza e l’esito positivo delle attestazioni OIV/Revisori costituiscono indicatori rilevanti. Un’attestazione negativa al 15 gennaio 2027 può dunque riflettersi direttamente sulla valutazione dei risultati e sulla retribuzione di risultato del Dirigente Scolastico.

Per DS e DSGA, dunque, questi ultimi giorni di novembre 2026 rappresentano l’ultima chiamata utile per trasformare un eventuale rilievo estivo in un adempimento regolarmente chiuso, evitando di esporre la Scuola a una visibilità negativa sull’albo delle inadempienze di inizio anno.