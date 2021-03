Come diventare insegnante? Speciale della Tecnica della Scuola live [DIRETTA 11/03 ore 16]

Lo speciale della Tecnica della Scuola Live che andrà in onda in diretta domani, giovedì 11 marzo alle ore 16:00 sul nostro canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul nostro sito, sarà dedicato a tutti coloro i quali aspirano a diventare insegnante.

Il sistema di reclutamento degli insegnanti

Durante la diretta faremo il punto sull’attuale assetto del sistema di reclutamento che consente l’accesso alla professione docente, sia ai fini dell’immissione in ruolo (attraverso i concorsi ordinari, straordinari e le Gae) che ai fini del conferimento di incarichi di supplenza sia annuale che temporanea (attraverso le Gae, le Gps e le graduatorie di istituto).

I concorsi già partiti e quelli ai nastri di partenza

Faremo quindi il punto sull’attuale stato dei concorsi già avviati, e rimasti al palo, e di quelli ancora in attesa di partenza, come il concorso ordinario ed il concorso straordinario a fini abilitanti.

I titoli per accedere all’insegnamento

Saranno illustrati i requisiti culturali e/o di servizio necessari per accedere alle procedure concorsuali ed alle graduatorie provinciali e di istituto, e spiegheremo come acquisire i 24 crediti formativi in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche necessari per integrare il titolo di studio.

Cos’è e come si compila la Mad

Infine, vista la grande richiesta di insegnanti da parte di molte istituzioni scolastiche, soprattutto del nord Italia, che non riesce ad essere soddisfatta tramite il personale attualmente inserito nelle Gae, nelle Gps e nelle graduatorie di istituto, parleremo dello strumento della c.d. messa a disposizione, la Mad, utilizzabile da tutti gli aspiranti docenti che non sono inseriti in alcuna graduatoria o che intendono lavorare in province diverse rispetto a quelle in cui risultano inseriti in graduatoria, mettendo a disposizione un modello di domanda e dando consigli utili per la sua compilazione.

Condurrà la trasmissione il giornalista Daniele Di Frangia ed interverranno i nostri esperti Dino Caudullo, Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara.

Durante la diretta gli esperti risponderanno alle domande degli spettatori.

