Come imparare in modo autonomo grazie all’aiuto di un educatore

Il metodo Kumon è un sistema di apprendimento nato in Giappone più di 60 anni fa, con il quale milioni di studenti in tutto il mondo, imparano ad essere autodidatti, competenti e responsabili, sempre con l’intervento di un orientatore che personalizza l’apprendimento di ogni alunno, sia presenzialmente, nei nostri centri educativi sia nelle classi online.

Secondo il suo creatore e fondatore, Toru Kumon “Si può obbligare un bambino a studiare fino a un limite, ma il potenziale di crescita mediante un apprendimento autodidatta è infinito”: infondere un comportamento autodidatta è l’opposto di imporre limiti all’apprendimento e significa dire ai bambini che ci fidiamo di loro e che possono imparare tutto quello che vogliono e possono andare fino in fondo.

Non avere limiti non solo è necessario nel momento incerto e mutevole in cui vivono i bambini, ma è del tutto vantaggioso perché li spingerà a vivere vite più piene e appaganti e a voler ampliare gli orizzonti, scoprire nuove possibilità e a sentirsi più realizzati; con questo metodo, gli alunni imparano ad affrontare nuove sfide, rafforzando l’autostima, la fiducia e la motivazione e sviluppando il loro potenziale.

«Il metodo Kumon comporta una filosofia di apprendimento molto diversa da quella di altri metodi; siamo la prima azienda educativa al livello mondiale e siamo presenti in più di 60 paesi», segnala Brunella Banzola, coordinatrice di espansione in Italia.

Adesso immagina una classe, senza cattedra, senza lavagna, dove gli alunni hanno a disposizione uno spazio adattato allo studio autonomo: “I nostri orientatori osservano l’evoluzione di ogni alunno e lo guidano, in modo da migliorare il suo atteggiamento verso l’apprendimento, per renderlo sempre più autonomo e godere del piacere di imparare da solo», spiega Brunella.

Kumon, in piena espansione in Italia, è alla ricerca di candidati per aprire franchising a Milano e a Roma e nelle principali città italiane.

Kumon propone un modello di franchising con un investimento iniziale contenuto e offre aiuti a fondo perduto sia per l’affitto che per l’allestimento dei locali.

Gli orientatori di Kumon hanno una preparazione solida e ricevono una formazione, sia nella fase iniziale sia durante l’attività del centro: “Per questo offriamo corsi gratuiti di perfezionamento e una serie di corsi rivolti sia al lavoro con gli alunni che alla conoscenza approfondita dei contenuti specifici dei programmi di Kumon Matematica e Kumon English”.

Se ti piace il settore dell’educazione e vuoi lavorare in proprio, con un metodo di apprendimento unico, prenota subito il tuo posto per la Sessione informativa online di martedì 11 di ottobre.

pubbliredazionale