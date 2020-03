Come usare Google Classroom: guarda il webinar gratuito sulla pagina Facebook di Tecnica della Scuola Formazione

Come usare Google Classroom: guarda il webinar gratuito sulla pagina Facebook di...

Subito esauriti i posti del webinar gratuito di Tecnica della Scuola Formazione dedicato a Google Classroom. Ma niente paura: chi non è riuscito ad iscriversi al corso online, potrà seguirlo oggi, 25 marzo, a partire dalle 20,30 sulla pagina Facebook di Tecnica della Scuola Formazione.

Per farlo basta mettere MI PIACE alla pagina Facebook di Tecnica della Scuola Formazione. Oltre al webinar di oggi, potrai avere tantissimi consigli per la didattica a distanza e per la tua formazione con la carta del docente

Google classroom: come usarlo per la didattica online

Google Classroom è l’applicativo online di Google che permette, con estrema semplicità, la realizzazione di una didattica in e-learning.

Con esso è possibile creare e gestire in modo semplice comunità di apprendimento e sviluppare contesti didattici simili a quelli in presenza.

Le sue caratteristiche di fruizione su qualsiasi dispositivo e sistema operativo (computer, smartphone, tablet), lo rendono uno degli strumenti più interessanti, semplici ed immediatamente utilizzabile dal docente e dallo studente, soprattutto in questo momento di emergenza in cui tutte le attività vengono svolte online.

Quali attività posso gestire con Google Classroom? Si possono gestire conversazioni, compiti, esercizi, calendario e registro di classe in una modalità operativa assolutamente protetta e chiusa alla sola classe.

Non solo: poiché Classroom è fortemente integrato con molti applicativi della GSuite (Google documenti, Google Forms, ecc…), si mostreranno esempio di interazione ed utilizzo tra le diverse applicazioni.

