Bianchi: “I docenti messi a dura prova, vanno aiutati anche nei prossimi anni” [DIRETTA VIDEO]

Presso la Sala del Mappamondo, la Commissione Cultura svolge l’audizione di Patrizio Bianchi in qualità di coordinatore del Comitato di esperti costituito dalla Ministra dell’Istruzione con il compito di presentare proposte per la scuola con riferimento all’emergenza sanitaria in atto e al miglioramento del sistema di istruzione nazionale.

C’è stato con la didattica a distanza “un tema di sostegno psicologico: i docenti tutti hanno sostenuto, hanno inventato modi diversi per tenere il filo della continuità. I giovani hanno una colata di stimoli, di informazioni, deve tornare la capacità di fare comunità, della comprensione. Ho conosciuto persone straordinarie di diverse esperienze, tutte le competenze devono essere messe in campo per disegnare le nuove competenze per lo sviluppo”.

“I nostri insegnanti in questa fase sono stati messi a durissima prova e lo saranno dei prossimi anni. Occorre dotarli di capacità di gestione delle emozioni ma non vanno caricati troppo: va allargata la comunità educante, non si possono lasciare i prof con un carico così pesante”.

Per la task force bisogna lavorare anche sulla formazione tecnologica dei docenti. “Senza entusiasmo non riapriremo la scuola a settembre, ma abbiamo insegnanti, presidi e studenti che questo entusiasmo lo hanno dimostrato. Abbiamo fatto al scelta di tornare ai principi fondanti che sono nella Costituzione: rimuovere ogni vincolo in ogni parte del paese affinché tutti possano partecipare alla vita della comunità e sviluppare la propria persona. La scuola deve essere inclusiva e solidale”