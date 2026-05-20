Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 20 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Dirigenti
20.05.2026

Commissioni esterni Maturità 2026, quando usciranno i nomi?

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Quando si conosceranno invece i nomi dei commissari esterni?
Elenchi dei presidenti

Gli USR hanno pubblicato gli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026.

I Presidenti saranno, come sempre, esterni, mentre i commissari quest’anno saranno solo 4 (anziché 6): 2 interni e 2 esterni.

Quando si conosceranno invece i nomi dei commissari esterni?

Il 29 gennaio scorso, sono state comunicate le materie della Maturità 2026.

Il Ministero ha anche reso disponibile un motore di ricerca per trovare le materie per ogni percorso di studi.

Il motore di ricerca è distinto in tre sezioni:

  • Licei
  • Istituti tecnici
  • Istituti professionali.

Gli studenti, in particolare, si stanno chiedendo quando saranno noti nominativi dei due commissari esterni. Non c’è una data precisa.

Il 9 aprile sono scaduti i termini per le designazioni, da parte dei consigli di classe, dei commissari interni all’esame. I docenti non designati hanno poi dovuto presentare domanda come commissari esterni entro il 13 aprile. L’anno scorso, le tempistiche sono state simili e i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Anche in questo caso solitamente viene messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse.

Le tempistiche anche quest’anno dovrebbero essere all’incirca le stesse. Quindi non resta che attendere i primi del mese di giugno per conoscere i nomi dei commissari.

Elenchi dei presidenti

Riportiamo di seguito gli elenchi pubblicati:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

Commissari esternimaturità 2026

Commissioni Esami di Stato 2026, quando escono?

Esame di Stato, maturità o valutazione della personalità? Un colloquio di 50 minuti basta per capire il grado d’autonomia e responsabilità dello studente?

Maturità 2026, scadenza 13 aprile per domande per commissari e presidenti. Castellana (Gilda): compensi indecorosi, tabelle ferme al 2007, serve raddoppiare gli importi

Commissari esterni alla Maturità 2026, chi è obbligato a fare domanda e chi ne ha la facoltà

Maturità 2026: uscite le materie, quando si sapranno i nomi dei presidenti e commissari esterni?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Recita di fine anno, docente 63enne si sente male in sala e muore davanti alla sua famiglia

Redazione

Commissioni esterni Maturità 2026, quando usciranno i nomi?

Redazione

Serpenti vicino a una scuola in provincia di Caserta, lezioni sospese per due giorni per la disinfestazione

Redazione

Alunna 14enne molestata, i docenti denunciano: arrestati la madre e il suo compagno

Redazione
vai alla ricerca avanzata