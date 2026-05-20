Commissioni esterni Maturità 2026, quando usciranno i nomi?

Gli USR hanno pubblicato gli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026.

I Presidenti saranno, come sempre, esterni, mentre i commissari quest’anno saranno solo 4 (anziché 6): 2 interni e 2 esterni.

Quando si conosceranno invece i nomi dei commissari esterni?

Il 29 gennaio scorso, sono state comunicate le materie della Maturità 2026.

Il Ministero ha anche reso disponibile un motore di ricerca per trovare le materie per ogni percorso di studi.

Il motore di ricerca è distinto in tre sezioni:

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali.

Gli studenti, in particolare, si stanno chiedendo quando saranno noti nominativi dei due commissari esterni. Non c’è una data precisa.

Il 9 aprile sono scaduti i termini per le designazioni, da parte dei consigli di classe, dei commissari interni all’esame. I docenti non designati hanno poi dovuto presentare domanda come commissari esterni entro il 13 aprile. L’anno scorso, le tempistiche sono state simili e i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Anche in questo caso solitamente viene messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse.

Le tempistiche anche quest’anno dovrebbero essere all’incirca le stesse. Quindi non resta che attendere i primi del mese di giugno per conoscere i nomi dei commissari.

Elenchi dei presidenti

Riportiamo di seguito gli elenchi pubblicati:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto