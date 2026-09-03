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Prima ora - Notizie del 3 settembre

Attualità
03.09.2026

Compensi accessori docenti e ATA, tutto quello che bisogna conoscere – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Quali sono i tempi e i modi per avviare la contrattazione di Istituto all’interno di una scuola? Quali sono i punti principali della contrattazione di Istituto? Cos’è il confronto e come si attiva questa importante procedura? Quali sono i compiti che possono essere retribuiti con il compenso accessorio? Il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico è compatibile con l’espletamento di una Funzione Strumentale?
Come si identificano le Funzioni Strumentali e come si retribuiscono?

La diretta della Tecnica risponde live

Sono questi i temi che affronteremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 3 settembre, alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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compenso accessorioContrattazione d'istitutoFunzioni Strumentali

Pagamento dei compensi accessori 2024/2025, sono stati sbloccati e saranno emessi con il cedolino di settembre

Scaduti i tempi per l’erogazione delle risorse del MOF, nessun compenso per il mese di agosto

Informativa sull’accessorio di docenti e personale Ata, i sindacati possono anche accedere agli atti

Bonus continuità didattica: non va presentata alcuna domanda, rientra nel FMOF (Fondo Miglioramento Offerta Formativa)

Pagamenti MOF 2024-25, ci sono scuole che pagano lo staff di direzione oltre i 15 mila euro. Spesa giusta e dovuta o spreco evitabile?

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