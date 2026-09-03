Compensi accessori docenti e ATA, tutto quello che bisogna conoscere – DIRETTA ore 16:00

Quali sono i tempi e i modi per avviare la contrattazione di Istituto all’interno di una scuola? Quali sono i punti principali della contrattazione di Istituto? Cos’è il confronto e come si attiva questa importante procedura? Quali sono i compiti che possono essere retribuiti con il compenso accessorio? Il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico è compatibile con l’espletamento di una Funzione Strumentale?

Come si identificano le Funzioni Strumentali e come si retribuiscono?

La diretta della Tecnica risponde live

Sono questi i temi che affronteremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 3 settembre, alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.