Competenze digitali docenti, i corsi di formazione del Polo Calvino di Catania: ecco come iscriversi

La rapida evoluzione tecnologica impone al personale scolastico l’esigenza di aggiornare costantemente le proprie competenze professionali e metodologie didattiche. Rispondere a questa transizione digitale non è solo un obbligo istituzionale, ma la chiave per garantire un ambiente di apprendimento moderno ed efficace.

I percorsi formativi proposti dal Polo formativo Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania per il progetto Co-Evolution 2 mirano a colmare specifiche lacune professionali, fornendo strumenti concreti per l’innovazione didattica.

Il contesto istituzionale e gli obiettivi

Questi percorsi formativi si inseriscono in un quadro di investimento strategico nazionale ed europeo. L’iniziativa fa parte del PNRR Missione 4: Istruzione E Ricerca – Componente 1, specificamente l’Investimento 2.1 denominato “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziato attraverso l’Unione europea – Next Generation EU. Il Polo agisce come promotore di queste attività, operando nell’ambito del Progetto Co-Evolution 2. Questo contesto garantisce che la formazione sia allineata con gli obiettivi di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Metodologie e Sviluppo di Competenze

Per rispondere alla necessità di una formazione pratica e immediatamente applicabile, il Polo “Calvino” adotta metodologie che favoriscono la concreta interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze. L’obiettivo centrale è l’elaborazione di una didattica laboratoriale basata sull’utilizzo efficace delle nuove tecnologie digitali.

I percorsi sono strutturati per sviluppare approcci innovativi attraverso moduli di studio-progettazione che includono esercitazioni, tutoring, scaffolding e pratica didattica condivisa. Le tematiche affrontate sono variegate, spaziando dalla gestione degli ambienti di apprendimento all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, dalle metodologie didattiche innovative al pensiero computazionale e alle tecnologie inclusive.

Il catalogo dei corsi mese di Ottobre 2025

I seguenti corsi sono pensati per affrontare esigenze professionali mirate e favorire l’integrazione delle nuove tecnologie e metodologie:

Corso: Strumenti per la creatività e la scrittura con l’IA (ID 422184) Destinatari: Docenti di scuola secondaria di I e II grado, CPIA, Educatori.

Docenti di scuola secondaria di I e II grado, CPIA, Educatori. Durata e Periodo: 25 ore totali. Previsto per il 6, 13, 20 e 27 ottobre 2025 (ore 15:00/18:00) e il 4 novembre 2025 (ore 15:00 /18:00).

25 ore totali. Previsto per il 6, 13, 20 e 27 ottobre 2025 (ore 15:00/18:00) e il 4 novembre 2025 (ore 15:00 /18:00). Necessità di Integrare l’IA nella Produzione di Contenuti: Acquisire tecniche specifiche per sfruttare l’Intelligenza Artificiale come strumento di supporto alla didattica creativa e alla produzione testuale.

Acquisire tecniche specifiche per sfruttare l’Intelligenza Artificiale come strumento di supporto alla didattica creativa e alla produzione testuale. Link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/strumenti-per-la-creativit%C3%A0-e-la-scrittura-con-l-ia

Corso: Strumenti per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (ID 422183) Destinatari: Docenti di scuola secondaria di I e II grado, CPIA, Educatori.

Docenti di scuola secondaria di I e II grado, CPIA, Educatori. Durata e Periodo: 15 ore totali. Previsto per il 7, 14, 21 e 28 ottobre 2025 (ore 15:00/18:00).

15 ore totali. Previsto per il 7, 14, 21 e 28 ottobre 2025 (ore 15:00/18:00). Necessità di Alfabetizzazione Digitale Avanzata: Comprendere e saper utilizzare operativamente gli strumenti fondamentali basati sull’Intelligenza Artificiale.

Comprendere e saper utilizzare operativamente gli strumenti fondamentali basati sull’Intelligenza Artificiale. Link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/strumenti-per-l-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale

Corso: Competenze specialistiche per le professioni digitali (ID 423124) Destinatari: Docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado, CPIA, Educatori.

Docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado, CPIA, Educatori. Durata e Periodo: 25 ore totali. Previsto per l’8, 15, 22 e 29 ottobre 2025 (ore 15:00/18:00) e il 5 novembre 2025 (ore 15:00 /18:00).

25 ore totali. Previsto per l’8, 15, 22 e 29 ottobre 2025 (ore 15:00/18:00) e il 5 novembre 2025 (ore 15:00 /18:00). Necessità di Aggiornamento Specialistico: Sviluppare le competenze specifiche necessarie per orientare gli studenti verso le emergenti professioni digitali.

Sviluppare le competenze specifiche necessarie per orientare gli studenti verso le emergenti professioni digitali. Link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/competenze-specialistiche-per-le-professioni-digitali

Corso: Coding e creatività: un corso per docenti innovativi che mettono le mani in pasta (ID 422185) Destinatari: Docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria.

Docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria. Durata e Periodo: 15 ore totali. Previsto per l’8, 15, 22 e 29 ottobre 2025 (ore 16.30/18.30) e il 5 e 12 novembre (ore 16.30/18.30).

15 ore totali. Previsto per l’8, 15, 22 e 29 ottobre 2025 (ore 16.30/18.30) e il 5 e 12 novembre (ore 16.30/18.30). Necessità di Didattica Attiva e Laboratoriale: Imparare metodologie pratiche (hands-on) per introdurre il coding come strumento di creatività fin dai primi cicli di istruzione.

Imparare metodologie pratiche (hands-on) per introdurre il coding come strumento di creatività fin dai primi cicli di istruzione. Link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/coding-e-creativit%C3%A0-un-corso-per-docenti-innovativi-che-mettono-le-mani-in-pasta

Corso: Dal Coding Unplugged alla robotica educativa: creatività, logica e pensiero computazionale (ID 423446) Destinatari: Docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria.

Docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria. Durata e Periodo: 25 ore totali. Previsto per il 22 e 29 ottobre 2025 (ore 16.00 -19.00) e il 5, 12 e 19 novembre (ore 16.00-19.00).

25 ore totali. Previsto per il 22 e 29 ottobre 2025 (ore 16.00 -19.00) e il 5, 12 e 19 novembre (ore 16.00-19.00). Necessità di Sviluppo del Pensiero Logico-Computazionale: Acquisire strategie didattiche, dal Coding Unplugged alla robotica, per sviluppare logica e pensiero computazionale.

Acquisire strategie didattiche, dal Coding Unplugged alla robotica, per sviluppare logica e pensiero computazionale. Link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/dal-coding-unplugged-alla-robotica-educativa-creativit%C3%A0-logica-e-pensiero-computazionale-nella-scuola

Le iscrizioni sono gestite attraverso la piattaforma Scuola Futura.

