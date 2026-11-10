Compiti di sera sul registro elettronico, Valditara: “Il docente rischia la sanzione e i dirigenti devono verificare”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato sul tema dei compiti assegnati la sera tramite registro elettronico, rispondendo alle domande degli studenti raccolte da Skuola.net nel format “Il Ministro risponde”, portate a Viale Trastevere dal direttore Daniele Grassucci. Su questo argomento la linea rimane quella della massima fermezza verso i docenti che non rispettano la circolare.
Per Valditara “il modo più saggio per responsabilizzare gli studenti, senza renderli dipendenti dai genitori o dal cellulare, è assegnare i compiti sul diario cartaceo al termine delle lezioni”. Il riferimento è ai docenti che continuano a pubblicarli sul registro elettronico fuori dall’orario scolastico, una pratica che, ribadisce il ministro, va superata in base alla circolare ministeriale.
Sull’applicazione della norma, Valditara precisa che il ministero ha affidato il controllo ai dirigenti scolastici: “Abbiamo incaricato i dirigenti di verificare”. Il ministro avverte poi che chi non rispetta le indicazioni in modo sistematico rischia conseguenze: “È evidente che chi sistematicamente dovesse disattendere la circolare ministeriale sarebbe passibile di sanzione disciplinare“.
Sul tema dell’affettività in aula, Valditara ribadisce le regole già stabilite: “Devono essere invitati esperti, scienziati, psicologi, medici”. Secondo il ministro, non va più accettato il coinvolgimento di soggetti che avrebbero il solo scopo di indottrinare i giovani. Per argomenti più complessi come l’identità di genere, indica la necessità del consenso informato dei genitori.
Nello stesso incontro il ministro ha affrontato anche altre questioni. Sulle occupazioni ha sostenuto che danneggiano gli apprendimenti e ha ricordato l’obbligo dei presidi di denunciare l’interruzione di pubblico servizio. Sul 4+2 ha confermato il nuovo nome di Licei tecnologici e professionali. Sull’educazione sessuale ha ricordato che vanno invitati esperti qualificati e che per alcuni temi serve il consenso informato dei genitori. Se un docente offende gravemente un alunno, studenti o genitori possono rivolgersi al dirigente scolastico per chiedere una procedura disciplinare. Infine ha definito “colossale fake news” i presunti tagli alla scuola per finanziare le armi.