Compiti di sera sul registro elettronico, Valditara: “Il docente rischia la sanzione e i dirigenti devono verificare”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato sul tema dei compiti assegnati la sera tramite registro elettronico, rispondendo alle domande degli studenti raccolte da Skuola.net nel format “Il Ministro risponde”, portate a Viale Trastevere dal direttore Daniele Grassucci. Su questo argomento la linea rimane quella della massima fermezza verso i docenti che non rispettano la circolare.

Niente compiti fuori orario: la posizione del ministro

Per Valditara “il modo più saggio per responsabilizzare gli studenti, senza renderli dipendenti dai genitori o dal cellulare, è assegnare i compiti sul diario cartaceo al termine delle lezioni”. Il riferimento è ai docenti che continuano a pubblicarli sul registro elettronico fuori dall’orario scolastico, una pratica che, ribadisce il ministro, va superata in base alla circolare ministeriale.

Verifiche e sanzioni disciplinari

Sull’applicazione della norma, Valditara precisa che il ministero ha affidato il controllo ai dirigenti scolastici: “Abbiamo incaricato i dirigenti di verificare”. Il ministro avverte poi che chi non rispetta le indicazioni in modo sistematico rischia conseguenze: “È evidente che chi sistematicamente dovesse disattendere la circolare ministeriale sarebbe passibile di sanzione disciplinare“.

Educazione sessuale e famiglie

Sul tema dell’affettività in aula, Valditara ribadisce le regole già stabilite: “Devono essere invitati esperti, scienziati, psicologi, medici”. Secondo il ministro, non va più accettato il coinvolgimento di soggetti che avrebbero il solo scopo di indottrinare i giovani. Per argomenti più complessi come l’identità di genere, indica la necessità del consenso informato dei genitori.

Occupazioni, 4+2 e tagli alla scuola

Nello stesso incontro il ministro ha affrontato anche altre questioni. Sulle occupazioni ha sostenuto che danneggiano gli apprendimenti e ha ricordato l’obbligo dei presidi di denunciare l’interruzione di pubblico servizio. Sul 4+2 ha confermato il nuovo nome di Licei tecnologici e professionali. Sull’educazione sessuale ha ricordato che vanno invitati esperti qualificati e che per alcuni temi serve il consenso informato dei genitori. Se un docente offende gravemente un alunno, studenti o genitori possono rivolgersi al dirigente scolastico per chiedere una procedura disciplinare. Infine ha definito “colossale fake news” i presunti tagli alla scuola per finanziare le armi.