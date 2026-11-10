Sono laureato ma non ho mai insegnato: come posso ottenere la mia prima supplenza?

Un aspirante docente appena laureato in giurisprudenza, laurea con codice LMG-01, ci chiede: “sono laurato da poco e non ho mai insegnato, come posso ottenere la mia prima supplenza?”. Vediamo le prime cose da fare per aspirare ad ottenere una supplenza.

Controllo del piano di studi e dei CFU

La prima cosa che l’aspirante docente deve fare, è un accurato controllo del titolo di accesso e dei degli eventuali CFU da integrare per accedere ai concorsi e all’insegnamento. In buona sostanza si può ottenere la prima supplenza avendo il titolo di accesso in regola anche con i CFU integrativi ai sensi di quanto previsto dalle Tabelle A e B del DPR 19/2016 e sue modifiche successive.

Nel caso in specie il docente appena laureato in giurisprudenza con codice di laurea LMG-01, deve avere nel suo piano di studi almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10.

Ricerca di Interpelli di supplenza

L’aspirante docente non avendo ancora la possibilità di inserimento in graduatorie GPS o negli elenchi aggiuntivi, non essendo inserito nelle Graduatorie di Istituto per le supplenze brevi e saltuarie, se volesse ottenere la sua prima supplenza dovrebbe ricercare gli Interpelli di supplenza nei vari siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali di tutta Italia.

Se non si è iscritti nelle GPS o comunque la loro apertura per nuovi inserimenti è ancora lontana, si può iniziare a fare supplenza con gli interpelli. Anche coloro che sono inseriti nelle GPS e nelle GI di una provincia, ma non hanno ricevuto incarichi di supplenza, possono aderire agli interpelli e sperare di ottenere una supplenza tramite tali interpelli.

Quando si esauriscono le graduatorie GPS e le GI oppure sono incapienti, il dirigente scolastico, dopo avere cercato il supplente che necessita alla scuola, attraverso le GI delle scuole viciniori, pubblica sul sito della scuola un avviso con tutte le informazioni sulla supplenza — durata, orario, sede di servizio e titoli richiesti (INTERPELLI). Gli interessati potranno candidarsi con il modello predisposto e, in caso di convocazione, devono prendere servizio entro 24 ore. Gli interpelli vengono anche trasmessi all’Ufficio scolastico territoriale e anche agli uffici scolastici regionali di tutta Italia, che li pubblicano in un’apposita sezione dei loro siti istituzionali.