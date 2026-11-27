Superare l’obbligo di bandire annualmente concorsi per il reclutamento dei docenti, consentire lo smaltimento delle graduatorie di merito e introdurre un sistema di assunzioni a doppio canale.
Sono gli obiettivi illustrati da Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della Commissione Cultura del Senato, in un intervento pubblicato sui social.
Secondo quanto riferito da Pittoni, dopo il ripristino del criterio di idoneità dei docenti e delle conseguenti graduatorie di merito, è stata avanzata alla Commissione europea la richiesta di superare l’impegno relativo all’indizione annuale dei concorsi.
“Abbiamo ovviamente subito chiesto anche lo stop all’impegno dei concorsi annuali – spiega Pittoni – così da poter smaltire le graduatorie oltre che poter cominciare finalmente a ragionare su meccanismi più efficaci degli attuali per far emergere qualità, esperienza e attitudine all’insegnamento“.
Sulla richiesta di stop ai concorsi annuali si attende ancora la risposta dell’Unione europea, come precisato dallo stesso esponente della Lega.
Pittoni conferma invece il raggiungimento di un accordo per limitare le nuove procedure concorsuali alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite le graduatorie utilizzabili per le immissioni in ruolo.
“Sullo stop ai concorsi attendiamo ancora la risposta dell’Ue, mentre – come annunciato i giorni scorsi – c’è già accordo sul limitare l’eventuale intervento alle graduatorie esaurite“.
La misura è finalizzata a tutelare le aspettative di assunzione dei docenti già presenti nelle graduatorie, evitando la sovrapposizione di nuove procedure concorsuali.
Parallelamente, prosegue il lavoro per la predisposizione di una norma con cui, come annunciato da Pittoni, “convertire le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in Graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo (GPSR)”.
La proposta punta a introdurre un sistema strutturale di reclutamento a doppio canale, nel quale alle assunzioni attraverso le procedure concorsuali si affianchino quelle dalle graduatorie provinciali.
Si tratta, secondo Pittoni, di un “provvedimento chiave per un’articolazione a doppio canale del reclutamento degli insegnanti, che non dovrà più incentivare lo scontro tra categorie, bensì garantire il rispetto delle prerogative e della dignità di tutti“.