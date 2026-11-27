Sussurri alle spalle, mezze frasi, risatine, frecciatine, fino a veri e propri impedimenti creati dai colleghi più grandi nei confronti di quelli con meno esperienza: si parla troppo poco di un fenomeno che è più comune di quanto sembri, il “nonnismo” a scuola.

Sia chiaro, si tratta di una tendenza osservabile in qualunque posto di lavoro. Chi ha più esperienza sul campo può certamente avere più voce in capitolo di chi è appena arrivato, ma non per questo i neo-assunti vanno “bullizzati” o frenati sul lavoro.

Nel mondo della scuola spesso lo scontro avviene sul campo delle metodologie didattiche: i docenti più anziani sono spesso aggrappati, con più o meno fortuna e successo, a modi di lavorare del passato, più tradizionali, come la classica e tanto bistrattata “lezione frontale“. I più giovani magari hanno voglia di innovare, di fare qualcosa di diverso, di mai visto, di rischiare. Un atteggiamento che può risultare mal sopportato da chi lavora nella stessa scuola da decenni e magari non ha mai visto cambiare nulla e si è lasciato andare alla routine.

Il post

La maestra influencer Maestra Marty, in un post su Instagram, ha deciso di parlare del fenomeno. Ecco cosa ha scritto: “Non è soltanto una questione di età. Spesso a essere svalutati sono i docenti più giovani, i precari, gli insegnanti di sostegno, i nuovi arrivati o semplicemente chi prova a portare idee diverse.

Commenti sprezzanti, critiche continue, atteggiamenti di superiorità e competenze messe costantemente in discussione. Da quando l’anzianità di servizio, il tipo di contratto o il ruolo ricoperto determinano il valore di un insegnante? L’esperienza dovrebbe essere una risorsa da condividere, non uno strumento per esercitare potere sugli altri. La scuola ha bisogno di collaborazione, non di gerarchie di valore. Di confronto, non di prevaricazione”.

Spesso, come dicevamo all’inizio, ci sono conseguenze concrete di questi atteggiamenti: esclusione da progetti, compiti sproporzionati, mancanza di supporto. Secondo la maestra “avere meno esperienza non vuol dire essere incompetenti. L’esperienza non dà il diritto di sminuire. Un docente esperto dovrebbe essere un punto di riferimento, non qualcuno da temere”.

Numerosi sono stati i commenti sotto al post in questione, a riprova di quanto sia una condizione di molti insegnanti:

“Io non sono giovane e vivo ancora oggi questo nonnismo perché uso metodi alternativi alla lezione frontale. I bambini si divertono e questo da molto fastidio ad alcune colleghe”.

“Lo fanno anche con i nuovi docenti arrivati a scuola. È un fenomeno molto noto soprattutto nella scuola primaria. I presi di mira sono i docenti di sostegno, i nuovi arrivati e il potenziamento. La scuola primaria pullula di queste dinamiche tossiche”.

“A me la stanno facendo spegnere la passione purtroppo”.

“È vero anche il contrario. Ho visto giovani presuntuose, sempre al cellulare senza sollevare lo sguardo per rendersi conto di cosa accade in classe”.

“Questo accade soprattutto con I precari, perché il pregiudizio esiste ed è radicato”.

“Chi insegna in un istituto da tanti anni, a volte tanti vuol dire più di tre o quattro, si sente il padrone di casa e tratta tutti gli altri come intrusi o come ospiti indesiderati”.