Concorsi ordinari docenti, come si svolgeranno le preselettive: tutte le info

I concorsi docenti ordinari 2020 possono prevedere un test preselettivo computer-based.

La prova preliminare si svolgerà qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

I quesiti saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.

Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono inoltre ammessi coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Vediamo nel dettaglio come si svolgerà la prova per le singole procedure.

Concorso ordinario scuola infanzia e primaria

La prova è finalizzata all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica.

È costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

capacità logiche: 20 domande;

capacità di comprensione del testo: 20 domande;

conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.

La prova avrà una durata di 50 minuti.

Il programma d’esame delle prove concorsuali è contenuto nell’allegato A al D.M. 327 del 9 aprile 2020 e consta in una parte generale e in altre parti differenziate per infanzia, primaria e sostegno.

TUTTO SUL CONCORSO ORDINARIO DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA

Concorso ordinario secondaria

La prova è finalizzata all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica.

La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

capacità logiche : 20 domande;

: 20 domande; capacità di comprensione del testo : 20 domande;

: 20 domande; conoscenza della normativa scolastica : 10 domande;

: 10 domande; conoscenza della lingua inglese: 10 domande;

La prova avrà una durata di 60 minuti.

Il programma d’esame delle prove concorsuali è contenuto nell’Allegato A al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020 e consta in una parte generale e in altre parti differenziate per secondaria di I e II grado, singole classi di concorso e sostegno.

TUTTO SUL CONCORSO ORDINARIO DOCENTI SECONDARIA DI I E IIGRADO

