Concorsi scuola, domande fino al 9 gennaio per i bandi docenti e 17 gennaio per il bando dirigenti scolastici

Dopo un lungo periodo di attesa sono stati pubblicati i bandi dei prossimi concorsi. Due riguardano gli aspiranti docenti, mentre l’ultimo è per chi vorrà diventare dirigente scolastico.

Concorsi docenti

Per gli aspiranti docenti, i bandi sono due:

Per entrambe le procedure le istanze devono essere presentate telematicamente entro il 9 gennaio 2024.

È richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro per ogni tipologia di posto/classe di concorso per il quale si concorre.

Per partecipare a entrambi i concorsi, sia per scuola dell’infanzia e primaria sia per secondaria, bisogna svolgere due prove: una prova scritta e una orale. Non è prevista una prova preselettiva.

Concorsi dirigenti scolastici

Pochi giorni fa è stato anche pubblicato il bando per il che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici. I posti disponibili sono 587.

Il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è il 17 gennaio 2024.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo pari a 15 euro. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

