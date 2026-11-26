Con 142 sì, 112 no, l’Aula della Camera ha detto sì al decreto scuola con voto finale oggi, 26 novembre. Come riporta Ansa, le opposizioni al momento del voto hanno mostrato cartelli di protesta con scritto “Qui nessuno è straniero”.
La parola fine all’iter si avrà con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge è prevista entro il 29 novembre. Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha diffuso un comunicato in cui ha dichiarato: “Massima soddisfazione per l’approvazione definitiva del decreto Scuola. Con questo provvedimento diamo risposte concrete alle famiglie italiane e rafforziamo il diritto al successo formativo di ogni studente. Garantiamo maggiori tutele agli alunni con disabilità e supportiamo le loro famiglie, stanziamo ulteriori risorse per l’acquisto dei libri di testo, valorizziamo il personale scolastico, rifinanziamo il docente tutor che ha assicurato risultati importanti nella lotta alla dispersione”.
“Promuoviamo una vera integrazione degli studenti stranieri, fondata sulla conoscenza della lingua italiana e sulla osservanza delle regole comuni. Investiamo nell’educazione al rispetto e nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Rafforziamo la partecipazione degli studenti. È la scuola che vogliamo: esigente nella qualità dell’insegnamento, attenta ai bisogni di ciascuno, capace di valorizzare i talenti di tutti. Il voto di oggi è anche una significativa prova di compattezza della maggioranza attorno al nostro Governo e alla sua azione riformatrice. Avanti con determinazione”.
“Con l’approvazione definitiva alla Camera del decreto Scuola, viene approvato un provvedimento che migliorerà il nostro sistema educativo. Si va avanti in modo significativo sulla strada dell’integrazione e del sostegno a studenti e famiglie. Abbiamo scelto di intervenire su questioni che incidono ogni giorno sulla vita scolastica con l’intento di migliorare le condizioni in cui si apprende, facendo in modo che tutti comprendano la lingua italiana, dando priorità all’integrazione e all’inclusione degli studenti con disabilità fino ad occuparci del caro libri, attraverso la possibilità di poterli acquistare in versione digitale e abbassando i costi. Questa è una scuola che vuole garantire l’apprendimento di tutti, che si impegna a far rispettare le regole e a stare dalla parte delle famiglie e degli studenti con misure concrete”, così la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.
Ma quali sono le misure contenute nel testo del decreto scuola?
il centrodestra ha trovato la sintesi sul libro di testo digitale. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, ha confermato la presentazione di un ordine del giorno unitario che ha ridisegnato l’adozione dell’ebook nelle scuole. Per lui è stato “un grande risultato di sintesi” tra le posizioni dei partiti di maggioranza, raggiunto senza mettere a rischio il Dl scuola.
L’ordine del giorno ha rinviato al primo provvedimento utile l’esclusione delle scuole primarie dall’adozione del libro digitale. La scelta ha tenuto conto anche dell’accordo tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e gli editori per alleggerire il peso dello zaino, considerato che alle elementari i libri sono già gratuiti. Un punto che ha rassicurato famiglie e bambini, e anche le filiere industriali coinvolte.
Per la scuola secondaria di primo grado, l’entrata in vigore dell’ebook è stata subordinata alla valutazione preventiva di una commissione di esperti, da istituire con provvedimento del Ministero. Il suo compito sarebbe stato verificare l’efficacia della misura e il suo impatto cognitivo, relazionale, didattico e pedagogico. La commissione avrebbe dovuto anche individuare le modalità di applicazione oppure soluzioni alternative per ridurre il costo dei libri di testo.
Nel provvedimento, l’intervento sulla distinzione tra licei, tecnici e professionali riguarda principalmente la ridefinizione nominalistica degli indirizzi e la riorganizzazione dei quadri orari per garantire maggiore omogeneità curricolare.
Il cambio di denominazione (“Licei tecnologici” e “Licei professionali”)
Si introduce un cambio formale di denominazione per gli istituti del secondo ciclo: