La cantante Elisa, in procinto di pubblicare il suo nuovo album, si è aperta ai microfoni de La Stampa, in cui ha parlato degli abusi subiti da bambina e della necessità di istituire educazione sessuale a scuola.

L’esperienza di Elisa

La 48enne ha parlato della sua brutta esperienza: “Purtroppo, gli abusi sono molto più diffusi di quanto immaginiamo. Succede alle donne ma anche a tanti uomini. E spesso il problema principale è la paura di non essere creduti. Per questo bisogna parlarne continuamente”.

Secondo Elisa la risposta passa soprattutto attraverso educazione e prevenzione. “L’educazione sessuale dovrebbe essere presente nelle scuole fin da piccoli, con la stessa naturalezza con cui si insegna l’educazione alimentare. I ragazzi devono conoscere il proprio corpo, imparare a riconoscere ciò che è sbagliato e sapere che non devono vergognarsi di chiedere aiuto. Ai miei figli ho sempre detto che esistono comportamenti inappropriati e che non devono mai pensare di esserne responsabili”.

I dati Indire sull’educazione al rispetto

Si è svolto martedì 24 novembre a Roma, nella cornice di Palazzo Merulana, il convegno nazionale “La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive”, organizzato da INDIRE.

A intervenire all’incontro anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha dichiarato: “Ho dedicato questo anno scolastico al rispetto e ho voluto definire la mia presenza oggi con uno slogan dal grande valore educativo: ‘Un no è un no’. Questo slogan non indica soltanto l’educare al rispetto della volontà della donna, ma più in generale l’educare i nostri giovani al senso del limite. Credo sia fondamentale approfondire queste tematiche e formare i docenti all’educazione al rispetto, a relazioni corrette e al contrasto della violenza di genere”.

“Per la prima volta nella storia della nostra scuola abbiamo inserito, all’interno delle nuove linee guida sull’educazione civica, l’educazione al rispetto, a relazioni corrette, all’empatia affettiva e relazionale e al contrasto della violenza di genere come obiettivi obbligatori di apprendimento. Abbiamo rilanciato questi punti nelle nuove indicazioni nazionali sia per il primo sia per il secondo ciclo e abbiamo finanziato le attività di INDIRE per la formazione dei docenti su queste tematiche. Credo fortemente che la scuola debba svolgere un ruolo fondamentale non soltanto nell’istruzione, ma anche nell’educazione”.

“Non è un caso che le educazioni si siano moltiplicate: dal rispetto del codice della strada all’educazione alimentare, fino al contrasto alle dipendenze e all’uso corretto di smartphone, digitale e intelligenza artificiale. L’educazione al rispetto sta a fondamento di tutte le altre. A questo proposito, sono già 4.000 le scuole e decine di migliaia i docenti coinvolti da INDIRE, in una riflessione che vedrà come autentici protagonisti gli studenti”.

“Abbiamo inserito un passaggio chiave nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida sull’educazione civica, supportato dalla pedagogia e dalla psicologia più recente: l’importanza della peer education (educazione tra pari). I giovani dovranno confrontarsi sui loro problemi relazionali, mentre il docente avrà il compito di dirigere, mediare e coordinare il confronto in classe. Questo metodo valorizza la soggettività dei nostri studenti e mette al centro il valore costituzionale della persona umana e del rispetto”.

“Concludo ricordando che un censimento dello scorso anno scolastico ha dimostrato che quasi il 90% delle scuole superiori (l’87-88%) ha già avviato percorsi di educazione al rispetto, che nel 97% dei casi sono di tipo curricolare. Infine, ricordo che la traccia sul rispetto proposta all’esame di Stato di due anni fa è stata la più scelta dagli studenti con percentuali straordinarie, a dimostrazione di come questo sia il tema centrale della nostra scuola”, queste le sue parole.