Concorso dirigenti 2017, quanta amarezza per la sanatoria!

Al signor Ministro dell’Istruzione e del Merito

Giuseppe Valditara

Dimostriamo il valore lessicale attribuito alla parola “merito”, nonché alla mortificazione e umiliazione da Lei inferta.

Già nell’iter del D.L. aiuti quater, la sen. Bucalo propose un OdG, accolto: G/345/68/5, la cui premessa è: “il concorso per DS 2017, finito più volte al centro delle cronache e oggetto di tantissimi ricorsi da parte dei candidati esclusi dalla prova scritta; al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti…”.

Si evincono due motivazioni dell’impegno governativo: 1) Cronache e ricorsi; 2) Snellire l’azione amministrativa e gli esiti dei contenziosi pendenti.

Alla luce del “merito”, gentile Ministro, lo Stato “sana” in base agli articoli di cronaca editi e in base al numero di contenziosi che nascono da un procedimento amministrativo?

Punto 1: le cronache: la procedura è finita nel mirino della magistratura con l’intervento del Tar Lazio che ha ordinato a consegna del codice sorgente del software gestito dal consorzio Cineca che contiene gli identificativi alfanumerici per l’associazione dei compiti anonimi con i nomi e i cognomi dei candidati (…) I dubbi dei candidati riguardano le 38 sottocommissioni d’esame.

Tredici funzionari del Ministero dell’istruzione sono indagati per falso ideologico: avrebbero pilotato i risultati dell’ultimo concorso per diventare dirigenti scolastici… i funzionari sarebbero intervenuti ad inserire dati nel sistema (Cineca) prima ancora che le prove fossero consegnate dalle migliaia di candidati in tutta Italia. La procura di Roma (pm Laura Condemi) ha appena notificato gli avvisi di garanzia.

I reati contestati vanno dal falso ideologico alla truffa aggravata, commessi in concorso da taluni membri di alcune delle 37 commissioni giudicatrici (…) Gli indagati avrebbero falsamente attestato di aver effettuato accessi alla piattaforma CINECA di cui non è stata trovata alcuna traccia, di aver effettuato le operazioni di correzione in un certo orario, mentre le dette operazioni risultano effettuate in giorni od orari diversi, nonché, quanto al reato di truffa aggravata, di aver proceduto alle false attestazioni sopra descritte, con artifici….

Punto 2. Crede davvero che Lei abbia posto uno stop ai ricorsi? Le presento gli umiliati:

Categoria a) Idonei 2017, che, vinto un concorso, sono stati inseriti in una graduatoria di “merito” insieme a non idonei inseriti per il peso della cronaca.

Categoria b) Ricorrenti alla prova selettiva 2017. Esclusi, ma usati, poiché protagonisti “dell’amara scoperta” del codice sorgente, silenziati con massiccia offesa!

Categoria c) ricorrenti 2011, ma quella cronaca non fa più storia. Renzi, nella Legge 107/2015, “sanò” (e qui mi permetta il termine, poiché è storia passata) tutti i 2004 e solo parte dei 2011, a seguito di annullamento delle procedure di concorso in Lombardia e nella tanto cara, a Renzi, Toscana.

Categoria d) 110 idonei 2017 mai DS, perché rinunciatari di sedi troppo distanti, a breve consegnate a chi è stato bocciato e sanato dalla sua politica. Molto lineare!

Categoria e) battezzati col nome di sessantini, già DS da due anni con titolarità che dovranno svolgere 2 prove già superate. Oltre il danno la beffa!

Categoria f) ricorrenti 2017 che non saranno ammessi al corso? Qui mi astengo. Ai posteri la sentenza!

Che dire! Egregio Ministro del merito, ma davvero la cronaca è motivazione di seconde possibilità? Davvero lei pensa di aver snellito la macchina? Certo, se la cronaca fosse verità allora Lei ha gestito in modo esemplare: ha sanato chi ha denunciato, ha salvato il CINECA, ha salvato le commissioni colpite dal penale e… tutti vissero felici e contenti.

Ma solo se così fosse; io questo non posso saperlo, Lei si.

Angela Barbara Carbone