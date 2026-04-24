FederAta: “Il personale è considerato come lo zerbino di turno. Il Governo nella contrattazione ignora la nostre istanze”

È dedicata proprio al mondo ATA la nuova puntata di “Scuola Talk”, la trasmissione di approfondimento settimanale de La Tecnica della Scuola. Ospiti di questa puntata Giuseppe Mancuso, presidente di FederAta, che rappresenta la categoria a livello sindacale, e Maurizio Primo Carandini, dirigente dell’Istituto “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza (Alessandria), divenuto noto per aver elargito spontaneamente dei benefit economici ai propri collaboratori scolastici, così da valorizzare il loro impegno a favore dell’istituto. Un gesto che ha fatto in breve il giro d’Italia.

FedrAta: “Il Gorverno ci ignora”

Durante la trasmissione, Giuseppe Mancuso (FederAta) ha dichiarato: “Il personale ATA viene spesso considerato come lo “zerbino di turno“. Nonostante nel 2016 la nostra organizzazione abbia portato in piazza 40.000 persone per scioperare – un segnale fortissimo – il governo ha continuato a ignorare le nostre istanze. Esiste un paradosso normativo: il contratto nazionale prevede che l’uso dei mezzi informatici per gli assistenti amministrativi sia facoltativo (“può utilizzare”), ma nella realtà è impossibile lavorare senza computer. Chi firma questi contratti chiaramente non conosce la quotidianità delle scuole. Inoltre, durante le contrattazioni, i sindacati rappresentativi tendono a privilegiare i docenti rispetto al personale ATA”.