Concorso dirigenti scolastici 2023: come prepararsi alle prove?

Dopo diversi rinvii e smentite, sembra che gli aspiranti dirigenti scolastici possano aspettarsi l’uscita del bando di concorso per la fine di settembre. È quindi tempo di approfondire e aggiornare i propri studi, tanto più che nel frattempo le novità normative non si sono fermate, anzi, negli scorsi mesi ne sono entrate in vigore di cospicue e rilevanti. Per restare al passo con i continui cambiamenti occorre affidarsi al più valido e aggiornato strumento di preparazione. La nuova edizione del manuale di Antonello Giannelli, presidente ANP, Raffaella Briani e Sandra Scicolone nasce proprio con questo intento: offrire una panoramica completa delle funzioni dirigenziali, della normativa fondamentale e di questioni di specifico interesse per il mondo scolastico, con tutti gli approfondimenti necessari per affrontare il concorso e precisi riferimenti giurisprudenziali. Come scrivono gli autori nella premessa alla quarta edizione:

«questa versione del manuale riguarda tutte le materie oggetto del concorso ed è pensata per mettere ciascuno in grado di organizzare lo studio personale in vista del concorso. Si caratterizza, come le precedenti, per un approccio originale e profondo ma al contempo a tutto tondo all’attività del dirigente».

Ma qual è il differenziale rispetto ad altri manuali? Proprio per la sua esaustività e chiarezza, Concorso dirigenti scolastici. Edizione 2023 è il manuale per la preparazione più valido e funzionale per far fronte a tutte le prove: preselettiva (se confermata dal bando), scritta e orale. Il testo accompagna il lettore in un percorso formativo articolato, pensato per permettergli di cogliere le interrelazioni tra aspetti di rilievo per la professione, riunendo in una cornice complessiva tutti gli argomenti di studio.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

Le disposizioni della Legge di Bilancio 2023 che riguardano il settore scolastico;

che riguardano il settore scolastico; Lo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR ;

; Il nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 36/2023);

(Decreto legislativo 36/2023); Le novità in materia di sicurezza.

Su quest’ultimo punto, per esempio, si offre una disamina approfondita sulla sicurezza a scuola, partendo dal decreto legislativo 81/2008 per arrivare all’analisi degli obblighi del datore di lavoro, alla valutazione dei rischi e alla gestione delle emergenze, secondo le più recenti disposizioni ministeriali.

Tutto questo materiale, essenziale per la preparazione, è arricchito da un’espansione online che rappresenta un’ulteriore chiave per il superamento delle prove, con approfondimenti e materiali aggiuntivi di natura normativa.

Inoltre, ciò che distingue il manuale, presto disponibile anche in versione ebook, è la grande autorevolezza delle sue firme: Antonello Giannelli (Presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) Raffaella Briani e Sandra Scicolone sono infatti un team altamente qualificato con una lunga esperienza in tema di organizzazione didattica, formazione, diritto amministrativo e giustizia giuridica.

Il fatto che gli autori, infine, non si limitino a fornire un’asciutta serie di casi e dati, ma offrano in tutta la trattazione spunti di riflessione critica sul ruolo del dirigente nelle scuole, è un imprescindibile valore aggiunto, non solo in vista della prova orale, in cui si chiede al candidato di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente, ma anche perché, per dirla con le loro parole:

«per essere dirigenti (scolastici, ma non solo) di successo è necessario ricordare che ci si deve svincolare dai superati modelli culturali, organizzativi e amministrativi del passato e trovare una dimensione, personale ma aggiornata, del ruolo».

