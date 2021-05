Concorso dirigenti tecnici: cosa dice il decreto Sostegni bis

Nel decreto 73 (il cosiddetto “Sostegni bis”) c’è una norma di cui non si è ancora parlato molto ma che potrebbe avere conseguenze importanti sull’intero sistema scolastico: si tratta del comma 2 (lettera a) dell’articolo 58 che di fatto blocca la riscrittura del Regolamento per lo svolgimento del concorso per dirigenti tecnici.

Ciò significa che il prossimo concorso per dirigenti tecnici (come è noto sono gli ispettori scolastici di un tempo), se e quando si farà, dovrà fare riferimento al precedente regolamento che però è considerato da tutti molto datato.

Ne parliamo con Franco De Anna, ex dirigente tecnico per più di un decennio, direttore dell’Irrsae Lombardia negli anni ’90, profondo conoscitore dei problemi della valutazione del sistema scolastico.