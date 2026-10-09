Concorso docenti 2027, è mistero sul prossimo bando: non si farà oppure sarà pubblicato a breve?

Concorso docenti 2027, si farà oppure per i precari della scuola si aprirà una strada diversa?

Nuovo concorso, al momento è poco probabile?

Alla domanda sulla possibilità che venga bandito a breve un nuovo concorso, l’esperto Lucio Ficara ha fornito una risposta netta: “È poco probabile che vengano banditi nuovi concorsi nell’immediato, considerato che ne sono stati svolti tre consecutivi con la struttura PNRR e che le relative graduatorie non sono ancora esaurite”.

Il riferimento è quindi alle procedure concorsuali legate al PNRR, che si sono succedute negli ultimi anni e che hanno prodotto graduatorie che devono ancora essere utilizzate completamente. Prima di ipotizzare un nuovo bando, dunque, resta da verificare lo scorrimento delle graduatorie già esistenti e il loro effettivo esaurimento.

Il MIM però prepara le aule per le prove

Un elemento che riaccende l’attenzione arriva dalla nota MIM prot. 8087 del 5 ottobre 2026, con cui il Ministero ha chiesto alle scuole di procedere alla ricognizione e al collaudo delle postazioni informatiche destinate alle prove concorsuali. La piattaforma per il censimento delle aule è attiva dall’8 al 31 ottobre.

Si tratta di un passaggio che, negli ultimi tre anni, ha preceduto l’indizione dei concorsi PNRR. Da qui l’interrogativo sull’arrivo di una nuova procedura. Tuttavia, l’ultimo concorso, il PNRR 3, è stato bandito il 10 ottobre 2025 e le graduatorie delle procedure precedenti non sono ancora esaurite.

Con la nota prot. 8087 del 5 ottobre 2026, di cui abbiamo dato notizia, il MIM ha trasmesso ai Dirigenti scolastici e ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali le indicazioni per l’avvio della ricognizione e della verifica tecnica delle postazioni informatiche destinate alle prove concorsuali.

Si parla di “espletamento, presso le sedi delle istituzioni scolastiche, delle prove delle

procedure concorsuali per il personale docente”.

Cosa è successo negli anni passati: tre concorsi per tre anni consecutivi

Questo è un segnale importante: questa ricognizione viene fatta ogni volta prima dell’indizione di un concorso, come avvenuto negli ultimi tre anni con i concorsi Pnrr: significa che a breve ci saranno nuovi concorsi per i docenti? Forse.

Facciamo un passo indietro. L’ultimo concorso docenti, il Pnrr 3, è stato bandito il 10 ottobre 2025, praticamente un anno fa.

L’anticipazione di Pittoni

Qualche settimana fa Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, ha dichiarato: “I concorsoni annuali per i docenti del dopo Pnrr, sui quali la sinistra si era impegnata con Bruxelles, non ci saranno”, sostenendo che non avrebbe senso continuare a bandire procedure generalizzate in presenza di graduatorie nelle quali risultano già inseriti numerosi precari.

Secondo quanto riferisce Pittoni, il confronto con la Commissione europea avrebbe aperto la strada a una soluzione differente rispetto al sistema dei concorsi PNRR.

“Come avevo preannunciato dopo specifiche interlocuzioni con la Commissione europea, quelli in arrivo sono solo mini-concorsi mirati per le graduatorie vuote, che non fanno concorrenza a nessuno”, ha affermato il responsabile Istruzione della Lega.

Quando potrebbe uscire il bando?

Ma quando potrebbe essere emanato il bando? Viste le tempistiche degli scorsi anni, Tuttoscuola avanza l’ipotesi di novembre.