Tavoli di legno al posto dei banchi, verdure da coltivare a chilometro zeri e punti di osservazione per spiare – e studiare – la vita degli insetti. È la “scuola nel bosco” lanciata dall’Istituto San Vincenzo di Cagliari, rivolta agli alunni del nido e dell’infanzia. A riportare la notizia è Il Messaggero, secondo cui i piccoli “potranno fare lezione immersi nella natura”, rimanendo al tempo stesso “nel cuore della città”. Una contraddizione apparente, che si spiega però facilmente.

Le lezioni, si legge infatti nell’articolo, si terranno “all’interno del parco di due ettari che circonda il complesso storico di viale San Vincenzo, rimasto per anni inutilizzato”. L’obiettivo, prosegue la testata, “è avvicinare i più piccoli alla natura attraverso l’esperienza diretta, stimolando la loro curiosità e insegnando loro a prendersi cura dell’ambiente. Muniti di un kit da piccoli agricoltori, i bambini potranno seminare, coltivare gli ortaggi e imparare a riconoscere gli insetti“.

L’iniziativa – fortemente voluta dall’istituto scolastico e dai suoi partner, e sostenuta anche dall’assessora comunale all’Istruzione, Giulia Andreozzi – “rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio della Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile (Irrm), che punta a restituire gradualmente alla città il complesso storico di San Vincenzo. Un patrimonio rimasto a lungo inutilizzato“, conclude Il Messaggero, “che torna così a vivere grazie ai suoi cittadini più piccoli”.