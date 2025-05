Concorso docenti PNRR 2, prova suppletiva il 5 maggio: identificazione dalle 14.30, inizio della prova alle 15.30

A causa di un errore riscontrato in un quesito della prova scritta della sessione ordinaria del concorso docenti secondaria PNRR 2, il MIM ha disposto lo svolgimento di una prova suppletiva, oggi, 5 maggio.

Potranno svolgerla candidati che hanno sostenuto la prova scritta nel turno pomeridiano del giorno 27 febbraio 2025 (turno 6).

Con nota 89149 dell’11 aprile 2025, il MIM ha fornito istruzioni ai candidati.

Operazioni di identificazione

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 14:30.

Per sostenere la prova, i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Svolgimento della prova

Lo svolgimento della prova è previsto alle ore 15:30.

La prova avrà la durata di 5 minuti, al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente la risposta inserita fino a quel momento dal candidato. Il quesito sarà presentato in una schermata.

È importante ricordare che delle quattro opzioni di risposta solo una è corretta e solo una potrà essere selezionata.

Conclusione della prova

Quando il candidato avrà risposto alla domanda, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Nella parte superiore della pagina sarà sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova.

Al termine della prova, il candidato sarà tenuto a rimanere presso la propria postazione e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione.

I candidati NON devono lasciare l’aula fino a quando non sono stati caricati tutti i file bac e fino a quando non sarà stato stampato l’elenco con i risultati.

Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita e potranno, pertanto, allontanarsi dall’aula.

Mancata presentazione alla prova suppletiva

I candidati che non prenderanno parte alla prova suppletiva manterranno il punteggio già conseguito.

SCARICA LE ISTRUZIONI