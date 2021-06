Concorso docenti STEM: calendari, sedi ed elenchi candidati in ogni regione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando, è partita ufficialmente la procedura del concorso ordinario per docenti delle discipline STEM. Il bando autorizza gli Usr a definire calendari delle prove e le sedi per i vari candidati.

La prova computer based si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DD 826/2021.

Elenchi dei candidati e sedi delle prove scritte regione per regione

Riportiamo di seguito gli avvisi dei vari USR con gli elenchi dei candidati e le sedi delle prove scritte.

Abruzzo

Elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso e ciascun candidato

Basilicata

Pubblicazione calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte classe di concorso A026 – Matematica

Pubblicazione calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte classe di concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche

Calabria

Prove scritte Classi di Concorso A026 – A041 – A020 – A027 – A028.

Campania

Calendario, sedi ed elenco candidati prove scritte

Emilia Romagna

Prove scritte A020, A027 e A028

Aule per i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei Giudici Amministrativi

Prove scritte A026 e A041

Friuli Venezia Giulia

Pubblicazione elenchi alfabetici dei candidati per le prove scritte

Lazio

Elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso e ciascun candidato

Liguria

Convocazione Concorso ordinario A020 A027 A028

Classi di concorso A026 e A041

Lombardia

Tutte le classi di concorso

Marche

Abbinamenti delle sedi di esame ai candidati per le rispettive discipline

Molise

Abbinamento candidati/sede

Piemonte

Abbinamenti aule-candidati

Puglia

Calendario, sedi ed elenco candidati

Protocollo di sicurezza

Sardegna

Avvisi

Sicilia

Pubblicazione sedi prove scritte classe di concorso A028 turni 06.07.2021 – 07.07.2021 – 08.07.2021

Pubblicazione sedi prove scritte turno 05.07.2021 mattutino (classe di concorso A020) – turno 05.07.2021 pomeridiano (classe di concorso A027)

Pubblicazione SEDI PROVE SCRITTE TURNO 02.07.2021 MATTUTINO (Classe di concorso A026) – TURNO 02.07.2021 POMERIDIANO (Classe di concorso A041)

Toscana

Pubblicazione delle date di svolgimento delle prove scritte procedura concorsuale STEM – Classi di concorso A020, A027 e A028

Pubblicazione delle date di svolgimento delle prove scritte procedura concorsuale STEM – Classi di concorso A026 e A041

Umbria

Classi di concorso A026 e A041 che si svolgeranno il giorno 02.07.2021 – Abbinamento aule/candidati

Veneto

Elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta