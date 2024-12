Concorso Dsga 2024, bando pronto: i corsi di preparazione sulla gestione della scuola e la normativa scolastica

Come abbiamo scritto, lo scorso 4 dicembre si è svolta l’informativa sul concorso ordinario per funzionari e elevate qualificazioni con incarichi di dsga. Come riporta Cisl Scuola, i posti a bando sono 1.435.

Concorso Dsga, requisiti e prove

Potranno partecipare alla procedura coloro che sono in possesso della laurea magistrale di indirizzo richiesta dall’allegato A. Le domande di partecipazione potranno essere presentate tramite istanze on line dal 16 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025.

Sono previste una prova scritta e una prova orale, cui seguirà la valutazione dei titoli.

Come detto, e come si potrà vedere dal bando, di cui sarà data pubblicazione non appena sarà disponibile, il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso è la laurea specialistica. Ciò basta, scrivono dal sindacato, a fare giustizia di accuse e polemiche circa una asserita dequalificazione del profilo che sarebbe stata prodotta col rinnovo del CCNL: accusa che alla luce dei fatti si dimostra oggi priva di qualunque fondamento.

I corsi

Il corso sulla gestione amministrativo-contabile della scuola

In questo corso di 14 ore articolato in 13 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Piero Petrucci e Giovanni Rapisarda, viene approfondito lo studio della contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.

Il corso sul diritto e sulla legislazione scolastica

In questo corso di 16 ore articolato in 9 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Alfio Girgenti e Reginaldo Palermo, viene approfondito lo studio del diritto civile, del diritto del lavoro e della legislazione scolastica.

Allegato A – Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA

Allegato B – Programma d’esame per l’accesso al profilo professionale di DSGA

Allegato C – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di DSGA

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

LA CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE EIPASS STANDARD

TRANSIZIONE DIGITALE, ISCRIVI LA TUA SCUOLA E SCEGLI IL PERCORSO

Insegnare soddisfatti

Matematica per la scuola primaria

Dop: strategie di intervento in classe

Progettare Uda col supporto dell’IA generativa

Dalle disabilità intellettive agli alunni iperdotati

Metodologie e tecniche innovative nella gestione della classe

eCAMPUS 30 CFU, richiedi informazioni al numero 095448780