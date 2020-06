Concorso DSGA, in Lombardia ammessi all’orale in numero insufficiente a coprire i posti

Concorso DSGA, in Lombardia ammessi all’orale in numero insufficiente a coprire i...

Il Concorso DSGA tra proseguendo, anche se in alcune Regioni ancora un po’ a rilento.

LEGGI: Concorso DSGA, prove orali: la situazione nelle varie Regioni

Tra gli USR che hanno pubblicato gli elenchi degli ammessi all’orale e i calendari di svolgimento delle prove c’è anche quello della Lombardia. La situazione però, in questa Regione, presenta alcune anomalie, rispetto al resto di Italia.

Come ha rilevato la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani, “vi è un netto divario tra i risultati delle prove scritte in Lombardia e quanto accaduto in tutte le altre Regioni. E’ alquanto anomalo, che in Lombardia, a fronte di 1.362 candidati ammessi agli scritti per coprire 451 posti a concorso, sono stati ammessi agli esami orali solo 207 candidati, pari al 15% degli ammessi agli scritti e al 45% dei posti a concorso. In tal modo resteranno vacanti 244 posti.”

“Ho chiesto quindi ai Ministri Azzolina e Dadone – continua la Villani – di verificare le anomalie riscontrate nella procedura concorsuale per Dsga in Lombardia, anche tramite l’invio di ispettori del Ministero dell’Istruzione e dell’Ispettorato per la funzione pubblica. Trovare una soluzione immediata su questi due temi è importante: se anche il concorso terminasse in tempo utile per le assunzioni a settembre, non sarebbero comunque assunti tutti i vincitori a fronte di un’evidente e cronica vacanza di posti che la scuola non può sostenere oltre”.

Con un’interrogazione presentata alle due Ministre inoltre la Villani ha chiesto, per ovviare al problema della carenza di Dsga a settembre, “come sarà garantita la conclusione del concorso per Dsga in tempo utile per procedere alle assunzioni entro il 1° settembre 2020 su tutti i posti vacanti. Potrebbe essere considerata anche l’ipotesi di aumentare il numero massimo delle assunzioni stabilito annualmente dal Consiglio dei Ministri, nonché la soglia complessiva del 30% degli idonei o si rischia di trovarsi in carenza di personale”.