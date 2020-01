Concorso ordinario infanzia e primaria, ecco la tabella dei titoli da valutare

Il bando del concorso scuola infanzia e primaria per circa 17 mila posti è imminente: infatti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può avvenire in teoria da un momento all’altro, anche alla luce delle ultime dichiarazioni riportate dal sindacato Cisl Scuola.

La pubblicazione del bando del concorso infanzia e primaria potrebbe già avvenire nella serata di oggi, 17 gennaio, o comunque nelle prossime settimane secondo il calendario della Gazzetta Ufficiale sulla sezione “concorsi ed esami”, che prevede la pubblicazione dei concorsi pubblici il martedì e venerdì.

Ciò che sembra palese è il fatto che più tempo passa per la pubblicazione del bando, più diventa improbabile la possibilità di utilizzare i vincitori già per le immissioni in ruolo a settembre 2020.

Concorso scuola infanzia e primaria: quanto valgono i miei titoli

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, questa segue quanto riportato dalla tabella allegata al decreto ministeriale che funge da regolamento emanato lo scorso maggio.

La commissione potrà assegnare fino a 20 punti massimi, che andranno a sommarsi, quindi, alla valutazione della prova scritta e della prova orale.

Concorso ordinario scuola 2020 infanzia e primaria

Il decreto ministeriale specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso docenti i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Concorso scuola infanzia e primaria: così si svolgeranno le prove

Il concorso ordinario scuola 2020 infanzia e primaria si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Può essere previsto lo svolgimento di un test di preselezione, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

IL DECRETO

TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI

REQUISITI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI