Concorso ordinario secondaria, date degli scritti non riguardano tutte le classi di concorso: seguirà nuovo avviso in G.U.

Concorso ordinario secondaria, date degli scritti non riguardano tutte le classi di...

Il Ministero dell’Istruzione ha reso note le date del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado.

Le prove si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile.

Come chiaramente esplicitato nell’avviso del 23 febbraio, si tratta di un primo calendario della prova scritta, che non comprende dunque tutte le classi di concorso interessate.

Sempre in questa nota è infatti chiarito che “della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale”.

Quindi, al momento queste sono le classi di concorso interessate:

