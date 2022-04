Concorso ordinario secondaria: indicazioni dagli USR sulle prove orali

Mentre continuano le prove scritte relative al concorso ordinario per docenti della scuola secondaria di I e II grado (I Calendario periodo 14 marzo 2022 – 13 aprile 2022 e II Calendario periodo 21 aprile 2022 – 29 aprile 2022), alcuni USR stanno iniziando a pubblicare indicazioni in merito allo svolgimento degli orari e in taluni casi anche già i calendari.

Riportiamo di seguito un elenco delle ultime informazioni pubblicate, ricordando ai candidati di consultare i siti dei singoli USR per tutti gli aggiornamenti.

USR Abruzzo

RETTIFICA calendario prove orali classe di concorso A022

CONCORSO ADMM SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CALENDARIO PROVE ORALI

A011 – Lettera Estratta

Calendario orali classe A022

USR Basilicata

Comunicazione lettera estratta A022

USR Calabria

LETTERA ESTRATTA A030

LETTERA ESTRATTA A040

LETTERA ESTRATTA A011

USR Campania

A022 Calendario prove orali

ADMM Calendario prove orali

A012 Calendario prove orali

A048 Calendario prove orali (ed eventuale prova pratica)

AB24 Calendario prove orali

USR Emilia-Romagna

AVVISO CALENDARIO PROVE ORALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – A048

AVVISO CALENDARIO PROVE ORALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – C.D.C. ADMM

AVVISO CALENDARIO PROVE ORALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CDC A012

USR Friuli Venezia Giulia

Convocazione prova orale Cl. A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

Convocazione prova orale Cl. A012 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado

Ripubblicazione convocazione prova orale Cl. AB24 – Lingue e culture straniere istituti istruzione sec. di II grado

Convocazione prova orale Cl. AB25 – Lingua inglese e II lingua com. scuola secondaria di I grado

Convocazione prova orale Cl. A022 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

Convocazione prova orale Cl. A048 – Scienze motorie e sportive Istituti di istruzione secondaria di II grado

Convocazione prova orale Cl. A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Convocazione prova orale – Sostegno scuola secondaria II grado- ADSS

Convocazione prova orale – Sostegno scuola secondaria I grado- ADMM

USR Lazio

A016 – Estrazione Lettera

Convocazione alle prove orali classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli Istituti di istruzione secondaria di II grado

B017- Lettera Estratta

A021 lettera Estratta

A014 – Estrazione Lettera

A015 – Lettera Estratta

A054 – Lettera Estratta

A047 – Lettera Estratta

A008 – Lettera Estratta

A048 – Lettera Estratta

USR Liguria

Comunicazioni e documentazione successive alla prova scritta per classe di concorso – Vai alla pagina

USR Lombardia

Selezionando i link riferiti alle classi di concorso, sono disponibili le indicazioni riferite alle prove.

Ad esempio, per le classi ADMM e ADSS ci sono già le convocazioni per le prove orali.

USR Marche

La lettera estratta da cui partire per lo svolgimento delle prove orali per la classe di concorso B017 comunicata dall’USR per il Lazio

Le lettere estratte da cui partire per lo svolgimento delle prove orali per le classi di concorso A037 e A040 comunicate dall’USR per il Lazio

Le lettere estratte da cui partire per lo svolgimento delle prove orali per le classi di concorso A011, A017, A049 e B014 comunicate dall’USR per il Lazio

Classe di concorso ADMM. La lettera da cui partire per lo svolgimento delle prove orali e il calendario delle relative operazioni

Le lettere estratte da cui partire per lo svolgimento delle prove orali per le classi di concorso ADSS, A019, AB24 e AB25 comunicate dall’USR per il Lazio

USR Molise

USR Piemonte

L’ultimo documento pubblicato è il Modello delega estrazione traccia prova orale

USR Puglia

Calendario prove orali A015 – DISCIPLINE SANITARIE

Calendario prova pratica e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B015

Comunicazione della lettera estratta per l’avvio della prova orale – classe di concorso A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE

USR Sardegna

Per alcune classi di concorso c’è il calendario degli orali, per altre l’estrazione della lettera.

USR Sicilia

ADMM – Sostegno scuola I grado – Comunicazione data estrazione lettera per inizio prove orali

ADSS – Sostegno II grado – Estrazione lettera per inizio prove orali

Classe AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado – Inglese. Comunicazione lettera estratta per inizio prove orali

USR Toscana

Al momento non ci sono indicazioni in merito alle prove orali.

USR Umbria

prova orale A022

prova orale A040

prova orale A037

prova orale A012



prova orale A011

prova orale A049

USR Veneto

Per alcune classi di concorso c’è il calendario degli orali, per altre l’estrazione della lettera.

