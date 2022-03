Concorso ordinario secondaria, prova scritta A060 (Tecnologia secondaria di I grado): quadro di riferimento

Anche per la classe di concorso A060 – Tecnologia secondaria di I grado il MI ha pubblicato il quadro di riferimento per lo svolgimento della prova scritta del concorso ordinario.

Ricordiamo che la prova si svolgerà mercoledì 23 marzo 2022.

Su cosa verteranno i 50 quesiti

Dei 50 quesiti totali, 40 sono così distribuiti per ciascuna delle quattro sessioni di esame previste:

a) MATERIALI, circa 10 quesiti per sessione;

b) L’ENERGIA, circa 4 quesiti per sessione;

c) SISTEMI COMPLESSI, circa 4 quesiti per sessione;

d) L’AMBIENTE E L’UOMO, circa 5 quesiti per sessione;

e) INFORMAZIONE, circa 3 quesiti per sessione;

f) ALIMENTAZIONE, circa 8 quesiti per sessione;

g) DISEGNO, circa 6 quesiti per sessione.

Attraverso i quesiti così distribuiti, il candidato potrà dimostrare le sue conoscenze e competenze su tutti i vari contenuti disciplinari afferenti la classe di concorso A060.

I blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti affrontati e per difficoltà.

Ci saranno poi 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti:

a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l’individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all’interno di 4 possibili opzioni;

b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l’individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte;

c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l’identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte.

Per le competenze richieste, i/le candidati/e potranno fare riferimento ai relativi descrittori di competenze del Quadro di Riferimento Europeo per il livello B2.



Infine, i 5 quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un’integrazione significativa del digitale nell’azione didattica.

Nell’elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”.