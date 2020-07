Concorso scuola 2020: i manuali per la scuola secondaria

La ministra Azzolina ha recentemente dichiarato che verranno presto rese note le date per le prime prove scritte del concorso straordinario. L’annuncio è atteso per il dopo ferragosto, ma già da ora si parla di fine settembre come finestra utile. Le prove si terranno in sedi decentrate e saranno computer based; questo permetterà di limitare gli spostamenti dei candidati, nel rispetto delle linee guida per la sicurezza, ma bisognerà attendere l’ufficialità per avere maggiori indicazioni sulle effettive modalità di svolgimento. Non ci sono ancora novità, invece, per ciò che riguarda il concorso ordinario, che si terrà comunque più avanti rispetto allo straordinario.

Ricordiamo che il concorso garantirà l’assunzione di un totale di 65.000 posti previsti per la scuola secondaria (33.000 per il concorso ordinario e altri 32.000 per quello straordinario), cui vanno aggiunti i 12.863 relativi alla scuola dell’infanzia e primaria. Con la chiusura delle iscrizioni del 31 luglio, inoltre, si saprà finalmente se si terrà la prova selettiva, prevista nel caso in cui il numero degli iscritti sia di almeno quattro volte superiore al totale dei posti disponibili.

In attesa di maggiori novità, l’estate è il momento giusto per dedicarsi allo studio. È appena uscito in libreria un manuale integrato dedicato alla scuola secondaria che permette, in un solo testo, di prepararsi a tutte le prove generali previste dal concorso (preselettiva, scritta e orale). Si tratta di un innovativo volume, edito dalle Edizioni Guerini e curato dal Presidente ANP e Dirigente Tecnico MIUR Antonello Giannelli, disponibile in formato cartaceo e in ebook, che dà diritto all’accesso a esclusivi webinar di approfondimento online.

Il volume, declinato sui contenuti comuni a tutte le classi di concorso e ai due ordini di scuola secondaria, permette agli aspiranti insegnanti di conseguire una preparazione solida e completa e di avere un quadro aggiornato di tutte le tematiche oggetto d’esame.

Il manuale si compone di tre macro-sezioni: la Prima è dedicata ai quadri normativi di riferimento, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti; avvertenze generali, indicazioni e linee guida nazionali; valutazione e profilo professionale del docente. La Seconda sezione è organizzata per schede di approfondimento sui fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento e dell’educazione. La Terza è costruita attorno alla programmazione e alla progettazione educativo-didattica, con un focus specifico su una didattica e una valutazione per competenze.

Si tratta di un volume fortemente improntato al rinnovamento della didattica, in particolare in ottica digitale e di utilizzo dei nuovi media, per permettere di affrontare al meglio le sfide del presente e del futuro.

A completamento di questo manuale, usciranno il prossimo 6 agosto in ebook e il 20 agosto in formato cartaceo i volumi dedicati alle specifiche classi di concorso: Manuali 2a, 2b e 2c, dedicati rispettivamente alle Discipline letterarie (classi di concorso A-22, A-11, A-12, A-13), Lingue e civiltà straniere (classi di concorso A-24, A-25) e Ambito scientifico e matematico (classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28, A-50).

pubbliredazionale