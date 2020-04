Concorso scuola, i sindacati non si presenteranno all’informativa: chiedono un incontro politico

Non si presenteranno i sindacati della scuola all‘informativa con il Miur su concorsi scuola e reclutamento prevista per il 15 aprile. Lo fanno sapere le organizzazioni sindacali tramite un comunicato unitario.

“Le scriventi Segreterie, con la presente chiedono un rinvio dell’incontro di informativa previsto per mercoledì 15 aprile alle ore 15.00. Ritengono infatti necessario un preliminare confronto

politico per inquadrare la questione reclutamento e concorsi in un contesto che nelle ultime settimane ha subito progressivi e sempre più profondi mutamenti, così come appaiono del tutto incerte le prospettive, tenuto conto che l’andamento dell’epidemia e i tempi di un’auspicabile uscita dalla stessa non sono ad oggi prevedibili con certezza.

Ciò premesso, e ribadita la non disponibilità a partecipare all’incontro di informativa del 15 aprile, le scriventi segreterie chiedono che sia fissato quanto prima un confronto a livello

politico, della cui convocazione rimangono pertanto in attesa”.

Questo il comunicato unitario dei sindacati. Appare piuttosto chiaro che le organizzazioni sindacali vogliano puntare i piedi dopo le ultime “prese di posizione” della Ministra Azzolina.

Sembra infatti che i sindacati della scuola non vogliano essere “informati” sulle azioni che riguardano i concorsi ma piuttosto, vogliano imporre un dialogo che porti ad azioni condivise.

In poche parole si vuole evitare di ratificare decisioni “calate dall’alto” ma di partecipare alle scelte sui concorsi scuola. Specialmente alla luce dell’emergenza coronavirus che potrebbe mutare gli scenari. Ecco perchè, invece di incontrare il capo di gabinetto e capo dipartimento, i sindacati chiedono un incontro politico con la ministra Azzolina.