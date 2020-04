Concorso scuola, informativa al Ministero dell’Istruzione fissata per mercoledì 15 aprile

“Apprendiamo stamattina che sono stati convocati i sindacati dal Capo Dipartimento per l’informativa sui concorsi scolastici. Abbiamo chiesto un confronto politico permanente con i sindacati e non una semplice informativa così come abbiamo chiesto una riunione di maggioranza prima di bandire i concorsi”.

Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana-Leu Nicola Fratoianni.

“Il silenzio assordante alle richieste di una parte della maggioranza da parte della ministra – conclude l’esponente di Leu – ci lascia sinceramente sconcertati”.

L’informativa per i concorsi scolastici, secondo quanto apprende la Tecnica della Scuola, è fissata per mercoledì 15 aprile alle ore 15.